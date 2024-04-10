Что будет с ценами на горючее до конца весны: ситуация на АЗС кардинально изменилась

Март 2024 года принес с собой неожиданный рост цен на автомобильное топливо в Украине, что в среднем составило 2,5 гривни за литр. Однако теперь тлеющий рынок перенасыщен топливом, а низкий спрос делает дальнейшее повышение цен весной-2024 маловероятным.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал энергетический эксперт Александр Сиренко. "Мы наблюдаем, что цены на автомобильное горючее снижаются, даже на уровень некоторых оптовых цен. Это создает чрезвычайно конкурентную ситуацию на рынке, где некоторые АЗС вынуждены устанавливать большие скидки для сохранения покупателей", – отмечает Сиренко.

Одним из ключевых факторов, влияющих на этот тренд, является пониженный спрос на автомобильное горючее. "Население перестало активно использовать автомобильный транспорт из-за разных обстоятельств, включая экономические и социальные", – объясняет эксперт.

Однако Сиренко предостерегает от того, чтобы принимать это падение цен как устойчивый и беспроблемный тренд. "Цены на топливо могут измениться в любой момент под влиянием разных факторов, таких как геополитические события, изменения курсов валют или изменения нефтяного рынка", – отмечает он.

Относительно более далекого будущего эксперт отмечает, что прогнозировать ценовые тенденции в этом контексте сложно. "Ситуация на рынке топлива может быстро измениться, поэтому важно следить за новостями и анализировать факторы, которые могут повлиять на цены", – призывает эксперт.

Падение цен вызвано рядом факторов, однако важно понимать, что это может быть временное явление, которое зависит от многих изменяющихся условий. Аналитик предупреждает, что прогнозировать будущее в этом контексте трудно и рынок горючего будет оставаться предметом внимания для наблюдений и анализа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное горючее, использование которого чревато серьезными повреждениями внутренних систем авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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