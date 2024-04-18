Цены на украинских АЗС могут перешагнуть важный рубеж: где ожидается подорожание бензина

Премиальные сети АЗС в Украине могут поднять цену на бензин до 60 грн/л – и некоторые уже вплотную приблизились к этому показателю. Однако рыночная цена ресурса ниже – и остальные сети будут продавать его дешевле.

Об этом сообщил эксперт рынка топлива Дмитрий Левушкин. Он отметил: нужно отличать цены на стеллах премиальных брендов "и цены, по которым люди покупают".

"Если мы говорим, что там нарисуют на стелле (т.н. "столб с ценами". – Ред.) АЗС премиального сегмента, то это, возможно, будет выше 60 грн. Но реальная цена будет ниже", – говорится в сообщении.

Какие цены на АЗС сейчас

В то же время, 18 апреля украинские АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают бензин А-95 в среднем по 54,58 грн/л. Что на 9 коп. дороже, чем днем ранее, и на 81 коп. выше, чем 1 апреля.

При этом с начала текущего этапа подорожания стоимость бензина увеличилась уже на 2,81 грн. 7 марта он стоил в среднем 51,47 грн/л.

В целом же крупные сети АЗС продают бензин по 50,95-59,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 59,99 грн/л. Т.е., там ресурс уже фактически достиг прогнозируемой Левушкиным отметки. Также близко к ней подобрались сети:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 56,92 грн;

Neftek – 56,49 грн.

Дешевле всего бензин стоит на АЗС Авантаж 7 – 50,95 грн/л. А кроме того:

Motto – 50,98 грн;

Маркет – 50,99 грн;

Фактор – 51 грн.

Что происходит на рынке

Как объяснил Левушкин, в последнее время бензин в Украине дорожает из-за атаки Ираном Израиля. Дело, по его словам, в том, что:

"паника скапливалась на рынке нефти";

это спровоцировало резкий рост цены на ресурс.

"И мы сейчас видим, что происходит удорожание на наших колонках", – отметил эксперт.

Впрочем, подчеркнул он, прогнозы дальнейшего развития ситуации на рынке положительные. Ведь:

"вроде бы с Ираном более-менее успокоились, и мы видим, что нефть "откатывается";

запасы нефти в США увеличились.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

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