Украинские АЗС не стали удерживать старую стоимость автогаза: что будет с ценами дальше

В Украине продолжает дешеветь автогаз. По состоянию на 30 января АЗС продают его в среднем по 27,51 грн/л, что на 3 коп. дешевле, чем днем ранее, и сразу на 2,22 грн ниже, чем в начале месяца – 2 января средняя цена автогаза составляла 29,73 грн/л.

Видео дня

Последний раз же, по данным Консалтинговой группы "А-95", ресурс дорожал аж 30 ноября 2023 года – тогда он вырос в цене на 8 коп./л, до средних 36,74 грн/л. На следующий день цена осталась на том же уровне, а после этого начался спад ,который не остановился по сей день.

Более того, нынешнее снижение стоимости автогаза, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Однако, признает он, есть вероятность и того, что ресурс подорожает. Ведь в декабре – после возникших в предыдущий месяц перебоев – трейдеры значительно нарастили импорт газа и брали его буквально по любой цене.

"Оно только доехало, причем доехало все и сразу, а потому на январь мало кто подал заявки – и импорт упал вдвое. Но может, и проскочим, и повышения не будет. Ведь на заправках цены еще не успели опуститься до текущих (оптовых) показателей", – резюмировал эксперт.

Какие цены на АЗС

В целом же, по данным аналитиков, крупные сети продают ресурс по 25,74-29,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости горючего превышает 4,2 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили в сети Marshal – 25,74 грн/л. А кроме того:

Green Wave – 25,9 грн/л;

Авантаж 7 – 25,95 грн/л.

Дороже всего автогаз стоит на АЗС Паралель – 29,99 грн/л. А также:

Route 20 – 29,95 грн/л;

OKKO – 29,16 грн/л;

WOG – 29,11 грн/л.

Сколько автогаз стоит в областях

По областям же автогаз продают по 26,82-29,87 грн/л. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" превышает 3 грн/л.

Меньше всего ресурс стоит в Винницкой области – в среднем 26,82 грн/л. А также в:

Киевской – 27,06 грн/л;

Житомирской – 27,11 грн/л;

Закарпатской – 27,13 грн/л.

Самые высокие цены выставили в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 29,87 грн/л. А кроме того, в:

Одесской – 27,69 грн/л;

Львовской – 27,68 грн/л;

Волынской – 27,67 грн/л;

Запорожской, Ивано-Франковской – 27,65 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается в Украине и удешевление бензина. По прогнозам, к концу зимы цены на ресурс могут приблизиться к 45 грн/л.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!