Украинцам рассказали, чего ожидать от цен на автотопливо: как АЗС пересчитают цены на бензин и автогаз

В Украине подешевело автомобильное топливо. Так, по состоянию на окончание рабочей недели (19 января), АЗС продавали бензин А-95 в среднем по 51,05 грн/л, что на 3,28 грн ниже, чем в начале зимы, 1 декабря 2023 года. Дизель подешевел на 3,22 грн, до средних 51,06 грн. Автогаз – на 8,84 грн, до 27,9 грн/л в целом. При этом нынешнее снижение стоимости топлива, по видимому, не окончательное – по ожиданиям, уже в ближайшее время цены станут еще ниже.

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Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, значительное удешевление можно ожидать уже к концу зимы, передает "Апостроф". В частности, по его словам, цены на бензин и дизель могут снизиться до 45-50 грн/л.

На автогаз же, отметил эксперт, в нынешних условиях стабильности рынка цены должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Впрочем, отмечает он, также существует вероятность того, что цены пойдут вверх. Ведь в декабре – после возникших в предыдущий месяц перебоев – трейдеры:

значительно нарастили импорт газа;

брали его буквально по любой цене.

"Оно только доехало, причем доехало все и сразу, а потому на январь мало кто подал заявки – и импорт упал вдвое. Но может и проскочим, и повышения не будет. Ведь на заправках цены еще не успели опуститься до текущих (оптовых) показателей", – резюмировал эксперт.

Почему топливо дешевеет

В свою очередь, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев объяснил: основной причиной удешевления топлива является снижение котировок на нефтепродукты в Европе. "В условиях низкого спроса трейдеры снизили цены", – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул: на удешевление повлияло и снижение спроса. В частности:

на автогаз он упал из-за низких температур – при этом "логистика была налажена и поставки осуществляются уже в нормальном режиме без ажиотажа [возникшего результате блокады границы]";

на дизель – потому что это топливо сезонное "и зимой его потребление значительно меньше, чем при проведении сельскохозяйственных работ";

на бензин – из-за плохих погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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