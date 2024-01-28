Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшее время: чего ожидать от АЗС

Текущее удешевление бензина А-95 в Украине может оказаться неокончательным. Эксперты ожидают, что к концу зимы цены на ресурс могут приблизиться к 45 грн/л. Т.е., снизится на около 5 грн/л, по сравнению с текущими.

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Как объяснил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев: основной причиной удешевления топлива является снижение котировок на нефтепродукты в Европе, передает "Апостроф". "В условиях низкого спроса трейдеры снизили цены", – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул: на удешевление повлияло и снижение спроса. В частности, из-за плохих погодных условий.

В свою очередь, топливный эксперт Александр Сиренко считает, что снижение цен на бензин продлится. "Я вижу тенденцию к снижению. И коридор 45-50 грн/л – это осторожный прогноз до конца зимы", – сказал он.

Как подешевел бензин

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", с начала года бензин А-95 в Украине подешевел на 64 коп./л. Так:

2 января АЗС продавали его в среднем по 51,42 грн/л;

в конце текущей рабочей недели – 26 января – ресурс стоил в среднем 50,78 грн/л.

При этом цены снижались практически постоянно. Лишь:

18 января было зафиксировано сохранение стоимости предыдущего дня;

5 января – единственное за указанный период подорожание. Тогда цена выросла на 2 коп./л, однако сразу после этого снизилась на 6 коп./л.

Вообще же последнее серьезное подорожание бензина, по данным аналитиков, произошло еще в понедельник 27 ноября 2023 года. Тогда цены выросли сразу на 1,9 грн/л по сравнению с пятницей 24-го числа, – до средних 54,37 грн/л.

Впрочем, примечательно, произошло это после еще большего удешевления – 23 ноября АЗС продавали бензин по 54,71 грн. Т.е., на 2,24 грн/л дороже.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю украинские АЗС ощутимо снизили цены и на автогаз. Так, 26 января они продавали ресурс в среднем по 27,6 грн/л, что на 30 коп. дешевле, чем было в прошлую пятницу, 19 января.

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