Украинец на парковке "Новой почты" повредил чужое авто: платить 100 тыс. грн компенсации заставили компанию, а не клиента

Запорожский апелляционный суд обязал "Новую почту" заплатить клиенту компенсацию в размере 93,8 тыс. грн, а также расходы на экспертизу в 3,5 тыс. грн и судебный сбор в 2,6 тыс. грн. Автомобиль истца Infiniti FX 35 повредил другой клиент "Новой почты", когда пытался загрузить груз с помощью штабелера. Штабелер (техника, которая позволяет поднимать паллеты) принадлежал "Новой почте", поэтому ее и заставили платить компенсацию.

Об этом говорится в материалах дела 331/2048/24. Решение приняли 16 декабря 2025-го, а опубликовали в конце прошлого года. При том само событие произошло в 2022-м, а в апелляционный суд иск рассматривал Александровский районный суд Запорожья и отказал.

Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении иска, потому что автомобиль истца повредил не сотрудник "Новой почты", а клиент. Хотя на самом деле штабелер принадлежал компании и они предоставили его клиенту для того, чтобы он погрузил полученный груз в свой автомобиль.

"Получив паллетированный груз сотрудник почты подкатил паллету на штабелере к авто. После чего они начали поднимать груз на штабелере. Сотрудник "Новой почты" после этого отошел в отделение. Поднятый на необходимую высоту штабелер упал на подъезжающее авто Инфинити FX-35", – говорится в материалах дела.

Доказательств обращения ООО "Новая Почта" с сообщением о похищении или исчезновении штабелеукладчика материалы дела не содержат. Общество не предоставило также никаких доказательств проведения служебного расследования. Поэтому суд решил, что именно "Новая почта" отвечает за то, что предоставила штабелер, из-за которого повредили машину.

"Взыскать с ООО "Новая Почта" сумму стоимости восстановительного ремонта автомобиля Infiniti FX 35 в размере 93808,24 гривен, расходы по оплате экспертного исследования по определению материального ущерба транспортного средства в размере 3500 гривен и расходы по уплате судебного сбора в размере 2664,64 гривны. Всего взыскать: 99972 гривны 88 копеек", – говорится в решении суда.

