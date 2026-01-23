Украина пустит с молотка десятки подсанкционных заводов и других активов: правила продажи изменили
В Украине изменили правила продажи подсанкционных активов на аукционах. Теперь среди прочего на торгах можно будет в частности снижать стартовую цену и группировать активы в пулы.
Как сообщили в Министерстве экономики, Кабинет министров уже принял соответствующее постановление. Это должно ускорить процедуру продажи таких активов и сделать ее более эффективной.
Что изменится
Правительство предлагает ввести Порядок реализации санкционных активов, учитывающий специфику объектов, на которые наложены санкции. Он предусматривает:
- проведение электронных аукционов с возможностью снижения стартовой цены;
- применение "голландских" аукционов, предусматривающих пошаговое снижение и подачу ценовых предложений;
- возможность объединения активов в пулы;
- гибкие механизмы управления долговыми правами требования, в том числе их внесение в уставный капитал общества.
"Это должно обеспечить быструю, конкурентную и рыночную продажу санкционных активов в соответствии с нормами Закона Украины "О санкциях". Все средства, полученные от реализации санкционных активов, направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Они будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан", – пояснили в министерстве.
Список объектов
Торги начнутся уже в марте и будут выставляться в зависимости от времени, необходимого для подготовки актива к продаже. Утвержден перечень 26 санкционных активов, которые в 2026 году выставят на аукционы по новой процедуре, в него в частности вошли:
- ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТЦ"Оушен Плаза");
- ООО "Николаевский глиноземный завод";
- ООО "Калушский трубный завод";
- ООО "АМСТЕЛ-СКИ";
- ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат";
- ООО "Мотордеталь-Конотоп";
- АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".
Отмечается, что в 2025 году продажа подсанкционных объектов принесла Украине почти 4,5 млрд грн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ищут управляющего для арестованной недвижимости, принадлежащей "жандарму Януковича" – Виталию Захарченко, который возглавлял Министерство внутренних дел во времена беглого президента. Речь идет о его имении в Царском селе в Киеве, четырех земельных участках, квартире на Печерске и паркоместах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!