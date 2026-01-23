Украина пустит с молотка десятки подсанкционных заводов и других активов: правила продажи изменили

В Украине изменили правила продажи подсанкционных активов на аукционах. Теперь среди прочего на торгах можно будет в частности снижать стартовую цену и группировать активы в пулы.

Как сообщили в Министерстве экономики, Кабинет министров уже принял соответствующее постановление. Это должно ускорить процедуру продажи таких активов и сделать ее более эффективной.

Что изменится

Правительство предлагает ввести Порядок реализации санкционных активов, учитывающий специфику объектов, на которые наложены санкции. Он предусматривает:

проведение электронных аукционов с возможностью снижения стартовой цены ;

; применение "голландских" аукционов, предусматривающих пошаговое снижение и подачу ценовых предложений ;

; возможность объединения активов в пулы ;

; гибкие механизмы управления долговыми правами требования, в том числе их внесение в уставный капитал общества.

"Это должно обеспечить быструю, конкурентную и рыночную продажу санкционных активов в соответствии с нормами Закона Украины "О санкциях". Все средства, полученные от реализации санкционных активов, направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Они будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан", – пояснили в министерстве.

Список объектов

Торги начнутся уже в марте и будут выставляться в зависимости от времени, необходимого для подготовки актива к продаже. Утвержден перечень 26 санкционных активов, которые в 2026 году выставят на аукционы по новой процедуре, в него в частности вошли:

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТЦ "Оушен Плаза" );

); ООО " Николаевский глиноземный завод ";

"; ООО " Калушский трубный завод ";

"; ООО " АМСТЕЛ-СКИ ";

"; ООО " Демуринский горно-обогатительный комбинат ";

"; ООО " Мотордеталь-Конотоп ";

"; АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Отмечается, что в 2025 году продажа подсанкционных объектов принесла Украине почти 4,5 млрд грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ищут управляющего для арестованной недвижимости, принадлежащей "жандарму Януковича" – Виталию Захарченко, который возглавлял Министерство внутренних дел во времена беглого президента. Речь идет о его имении в Царском селе в Киеве, четырех земельных участках, квартире на Печерске и паркоместах.

