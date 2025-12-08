Недвижимость "жандарма Януковича" начнет приносить деньги Украине: принято важное решение

В Украине ищут управляющего для арестованной недвижимости, которая принадлежит "жандарму Януковича" – Виталию Захарченко, который возглавлял Министерство внутренних дел во времена президента-беглеца. Речь идет о его имении в Царском селе в Киеве, четырех земельных участках, квартире на Печерске и паркоместах.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Конкурсы по отбору управляющих уже стартовали на платформе Prozorro.

Недвижимость Виталия Захарченко

Жилой дом площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и четыре земельных участка .

площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и . Квартира площадью 255,5 кв. м в Киеве и два паркоместа.

Арест на имущество наложили в 2021 году, и тогда же передали в управление АРМА. Но несмотря на это, все эти годы недвижимость была без управляющего и не приносила прибыли государству, но теперь начнет – через управление, аренду или другие формы коммерческого использования.

Для этого к конкурсам пригласили присоединиться компании с опытом управления недвижимостью — девелоперские структуры, риелторские агентства, профессиональных операторов. Конечный срок подачи предложений — 18:00 18 декабря 2025 года.

"АРМА действует последовательно: арестованное имущество должно работать на государство. Мы создаем открытую и конкурентную процедуру, где каждый шаг — прозрачный, каждое действие — подотчетно, а результат — измеряемый. Призываем рынок к участию, чтобы эти активы наконец начали приносить экономическую пользу", – подчеркнула: и.о. председателя АРМА Ярослава Максименко.

Что известно о преступлениях Захарченко

Напомним, что Виталий Захарченко является фигурантом ряда уголовных производств, многие из них уже переданы в суд. В частности, ему инкриминируют:

государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

(ч. 2 ст. 111 УК Украины); создание преступной организации и организацию тяжких преступлений против участников Революции Достоинства (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 УК Украины);

против участников Революции Достоинства (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 УК Украины); легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Согласно одному из расследований, экс-министр через доверенных лиц из своего близкого окружения организовал и привлек к противоправной деятельности значительное количество юридических и физических лиц, в том числе иностранных. С их помощью незаконно полученные средства перечислялись на оффшорные счета и счета украинских предприятий для дальнейшей легализации.

Так лица в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили около 100 млн грн каждый: платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Эти средства частично отправили на счета сообщников Захарченко и передали заказчику наличными.

В рамках начатых производств следователи ГБР обнаружили и арестовали обнаруженное имущество беглого министра общей стоимостью 1,4 млрд гривен. Но работа по взысканию остального имущества продолжается. Сейчас Захарченко объявлен в международный розыск, от которого он с 2014 года скрывается на территории Российской Федерации.

Ранее OBOZ.UA сообщал о национализации другого имущества Захарченко. В доход государства было взыскано шесть объектов недвижимости, вместе с двумя квартирами в Киеве, корпоративные права, а также средства на банковских счетах.

