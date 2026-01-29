Цензура, схемы и "Онлифанс": OBOZ.UA рассказывает, как банк "Альянс" заставляет журналистов замолчать и почему его скоро могут закрыть

В течение лета-осени 2024 года мы опубликовали несколько материалов, касающихся деятельности банка "Альянс". Большинство из них было основано на информации из открытых данных, а еще один – на комментарии политолога Владимира Горковенко. Прошло 1,5 года – и в конце 2025-го банк обратился в Google с жалобами на якобы нарушение нами его авторских прав при публикации этих материалов (DMCA) и требованием убрать их из поисковой выдачи. То есть чтобы эти материалы удалили или скрыли так, чтобы украинцы не могли их найти.

Сами жалобы максимально странные и одновременно красноречивые: их основная часть написана на русском языке, а, собственно, описание жалобы – на сербском, выполненном кириллицей. Что хоть и не является нарушением, но, как показывает практика, часто является признаком желания быстро "сбить с индекса" нежелательные публикации. То есть фактически действия банка "Альянс" можно расценить как попытку повлиять на редакционную политику независимого медиа. Или если проще – неприкрытый акт цензуры.

Еще более красноречивым является то, что по все тем же жалобам права на якобы авторский контент банка принадлежат платформе OnlyFans. Именно той, которая больше всего известна своими эротическими материалами.

На данный момент Google не удалил неугодные банку "Альянс" материалы OBOZ.UA из поисковой выдачи. Но, даже если вдруг такое произойдет, из сетевых архивов они никуда не денутся – ведь, как известно, скорее интернет сделает так, чтобы ты исчез, чем ты заставишь исчезнуть интернет.

Мы же рассказываем, что пытается скрыть банк "Альянс", почему у него ничего не получится и почему руководству учреждения следовало бы заняться спасением банка, чтобы НБУ его не закрыл.

Скандалы банка "Альянс"

Самих материалов, которые пытается удалить из Google банк "Альянс", минимум 4. Это:

Суть в том, что, по словам политолога Владимира Горковенко, после разоблачения адвоката, который якобы предлагал 200 тыс. долларов взятки детективам НАБУ и прокурорам САП по делу о невыполненной банковской гарантии банка "Альянс" для "Укрэнерго", банк должен быть немедленно выведен с рынка – из-за систематического ухода от ответственности и невыполнения обязательств перед государством.

Источником информации для материала стал политолог Владимир Горковенко. Который по нашей просьбе прокомментировал скандальную ситуацию, возникшую вокруг банка "Альянс". Поэтому какая именно часть этого контента может принадлежать банку – непонятно.

В этом материале рассказывается о том, что председатель наблюдательного совета банка Павел Щербань якобы выводит активы из "Альянса" и вкладывает их в другие бизнесы. Причем включая те, которые имеют связи с РФ, – например, в торговлю, логистику, аграрный сектор, IT. Такая диверсификация вызывает вопросы относительно будущего финучреждения и защиты интересов вкладчиков.

Первоисточником материала является журналистское расследование, опубликованное в одном из украинских медиа. А потому что именно в нем банк считает своим "правом автора" – загадка.

Здесь речь идет о том, что на момент выхода материала банк уже несколько раз не смог разместить дополнительную эмиссию акций, которая могла бы увеличить капитал и подтвердить жизнеспособность его деятельности. На фоне многочисленных финансовых нарушений и проблем с выполнением гарантий это рассматривается как попытка затянуть процесс докапитализации и избежать мер НБУ по выводу банка с рынка.

Как и в предыдущем случае, первоисточником материала является журналистское расследование, опубликованное в одном из украинских медиа. Поэтому здесь также непонятно, что именно в "Альянсе" считают своим.

Этот материал о том, как все тот же Горковенко призвал президента Украины наложить санкции на банк, его топ-менеджмент и акционеров за схемы, связанные с "Укрэнерго" и отмыванием денег.

Источник информации – петиция на сайте президента Украины. Которая, с какой стороны ни посмотри, никак не может быть собственностью банка.

Попытка цензуры?

В целом все перечисленные материалы имеют общую черту: речь идет об общественно важной информации о деятельности банка "Альянс", его руководства и связанных лиц. В частности, относительно возможных коррупционных схем, а кроме того:

финансовых рисков;

невыполнения обязательств перед государством;

угроз интересам вкладчиков.

По своей природе это либо журналистские расследования, либо публичные заявления экспертов, либо официальные документы и петиции. То есть информация, находящаяся в публичном пространстве и имеющая очевидный общественный интерес.

Таким образом, попытки банка добиться удаления этих материалов похожи на стремление скрыть негативный информационный фон и ограничить доступ общественности к критическим оценкам его деятельности. При этом банк фактически пытается объявить своей "собственностью" контент, который ему не принадлежит ни по авторству, ни по правовой природе.

А потому есть все основания полагать, что на самом деле речь идет не о защите своих авторских прав, а об использовании соответствующих процедур как инструмента давления и цензуры в отношении нежелательной, но легитимной информации.

Жаловаться, чтобы никто не узнал о коррупции?

В целом DMCA-жалобы в Google – это юридический инструмент, с помощью которого правообладатель может требовать удаления контента. Однако на практике его часто используют и как инструмент давления или цензуры. Как, собственно, в нашем случае.

Здесь важно понимать: DMCA касается исключительно нарушения авторского права. То есть этот инструмент не может быть применен из-за, например, возможной клеветы, коррупционных обвинений или ложной информации.

Иными словами, своими жалобами "Альянс" не стремится опровергнуть информацию, изложенную в наших материалах, – он лишь хочет, чтобы Google признал за ним собственность на определенную часть информации в них и на основании этого удалил их из выдачи. То есть, опять же, банк не хочет отбелить свою репутацию – там стремятся не допустить распространения неугодной информации. Что, опять-таки, имеет все признаки цензуры.

Более того, действия банка имеют признаки скоординированной кампании по цензуре. Ведь:

Они были отправлены Google в один промежуток времени – 29-30 декабря 2025 года.

То есть не сразу после выхода материалов, а примерно через 1,5 года. И хотя срок подачи жалобы DMCA не ограничен, но неужели в течение всего этого времени банк не считал, что его права нарушены?

Общим для всех материалов является фигурирование в них "Альянса".

Сами же они описывают разные аспекты деятельности этого банка. То есть, по сути, банк не возражает против освещения отдельных тем или аспектов своей деятельности, для чего теоретически могли быть использованы те или иные материалы, на которые учреждение могло бы заявить авторские права, а ставит под сомнение саму правомерность выхода публикаций о себе.

Жалобы не содержат точного указания, какие именно части наших материалов нарушают авторские права банка.

"Альянс" не предоставил описания конкретного авторского произведения, которое якобы неправомерно было использовано нами.

То есть фактически банк утверждает, что мы нарушили его авторские права при создании медиаматериалов, основанных на данных открытых источников, – но не предоставляет этому никаких доказательств. Там это просто утверждают – и требуют наказания для издания.

Упоминание в статье не подпадает под авторское право

А теперь самое вкусное. В самом Google четко отмечают: одного лишь присутствия жалобщика в медиаматериале недостаточно, чтобы владеть авторским правом на такой контент, даже если заявителю не нравится статья. Ведь это:

не копирайт;

не лицензии;

не права интеллектуальной собственности.

Другими словами, тот факт, что в материалах OBOZ.UA упоминается название банка и имена касающихся его лиц, Google не расценивает как нарушение авторских прав. Так что жалобы банка безосновательны.

Но почему в жалобах используется сербский язык?

Точный ответ на это знает разве что человек, который подал жалобы – некий Антон Половинченко.

В обращении к Google он указан как представитель правообладателя якобы незаконно использованного контента. Однако:

Какого именно правообладателя – не объяснено.

Каким произведением он владеет – не указано.

Как наш контент нарушает его права – не показано.

Сам же Google о таком человеке не знает – господин Антон нигде не отображается ни как работник банка "Альянс", ни как, скажем, юрист или сотрудник юрфирмы, сотрудничающей с банком. Что, опять же, наталкивает на мысль о потенциальной скоординированной кампании по цензуре медиа. Причем кампании "черной" – с использованием методов давления, которые обычно не афишируются и находятся на грани этического и правового поля.

Сами же жалобы написаны на русском – и это не автоматический перевод. Ведь Google не переводит DMCA-жалобы в автоматическом режиме. Следовательно, мы видим жалобы так, как их подал Половинченко – на русском и сербском.

Последняя могла быть использована, скажем, если координацией цензурной кампании занимается какая-то сербская фирма. И если это так, то Половинченко мог просто получить задание, скопировать его часть и вставить в гугловскую форму. И если это действительно так, то будет очень иронично, что в DMCA-жалобе был использован копипаст.

OnlyFans действительно владеет правами "Альянса"?

В пользу версии, что банк действует не сам, а через некую "черную" PR-кампанию, говорит и то, что в одной из жалоб указано, что контент, права собственности на который мы якобы нарушили, принадлежит платформе OnlyFans. Именно той, которая известна прежде всего своими эротическими материалами.

Однако каким именно произведением владеет эта платформа – непонятно. Почему информация о вероятной коррупции в банке "Альянс" может ей принадлежать – тоже. Какие есть доказательства этого – не указывается.

Поэтому можно предположить, что OnlyFans просто использован как удобный инструмент для создания видимости законности жалобы. Это классический прием в "черных" PR-кампаниях: привлекают якобы авторитетную или известную платформу, чтобы придать своим действиям формальности и заставить получателя жалобы реагировать, даже если фактических оснований для претензии нет.

Чтобы подтвердить или опровергнуть наши догадки, мы обратились в банк "Альянс" с официальным запросом, в котором попросили объяснить, почему они решили пожаловаться на нас через 1,5 года после выхода публикаций, и как именно, по их мнению, мы нарушили их авторские права, и каким произведением они владеют, и кто такой Антон Половинченко, и отчего в жалобах использован сербский язык, и почему правами на их произведение якобы владеет OnlyFans. Ответ – если он, конечно, поступит – будет опубликован в следующих публикациях.

Маленький банк с большими проблемами

Если на протяжении всего этого времени вас не покидал вопрос "а что же такое вообще этот банк "Альянс", о котором я слышу впервые?", то не зря. Ведь, по данным Опендатабот, за период января-ноября 2025 года этот банк занял 59-е место из 60-ти в рейтинге прибыльности – показав убытки в 0,09 млрд грн.

Ключевым же владельцем банка является Александр Сосис, которому принадлежит 89,29% акций учреждения. Широкой общественности он стал известным весной 2025 года – когда приобрел у Рината Ахметова страховую компанию "АСКА-Жизнь".

В то же время вокруг самого банка "Альянс" в течение 2025 года ходило много сплетен и небылиц. В частности, в медиа говорили об обслуживании этой структурой игорного бизнеса.

Но апогей этих дискуссий пришелся на прошлогоднюю осень, когда Нацбанк по результатам проверки по финансовому мониторингу выписал "Альянсу" 2 штрафа на общую сумму 83,5 млн грн – крупнейшую для банковской системы в 2025 году. Тогда же все заговорили о возможности закрытия банка.

Впрочем, размер этих штрафов – это еще не исторический максимум. Ведь по закону, НБУ имеет право выписывать из-за нарушения правил финмониторинга штрафы до 135,15 млн грн. И такие прецеденты были – например, в случае с РВС Банком, который, в частности, из-за этого, в прошлом году был признан неплатежеспособным и отобран у акционеров.

Похожий сценарий теперь не исключают и в случае с "Альянсом" – прежде всего, по финансовым причинам и из-за уже упоминавшейся убыточности, а также в связи со значительным ухудшением за четыре военных года такого показателя как "адекватность капитала банка". На 1 декабря 2025 года он находился на уровне 10,03%, тогда как до полномасштабного вторжения составлял 16,16%.

Сама же "адекватность капитала банка" показывает, как тот уравновешивает свои активные операции (кредитование плюс вложения в ценные бумаги) с вложениями акционеров, то есть с капиталом. Дело в том, что банк не может просто собирать горы денег вкладчиков и вкладывать их в кредитование или гособлигации для дальнейшего заработка – владельцы банка должны вкладывать собственные денежки. И, собственно, этот показатель и фиксирует, докидывают ли акционеры средства в общую копилку или хитро выезжают за счет вкладчиков.

По действующим правилам, показатель адекватности капитала каждого банка не может падать ниже 10%. Если же банкиры заиграются, то НБУ забирает лицензию и закрывает структуру.

"Альянс" же подошел вплотную к предельной черте. А потому Сосису надо либо докладывать в банк собственные деньги (или привлекать деньги партнеров), либо резко уменьшать кредитование и вложения в гособлигации.

Проблема же в том, что в случае, если будет выбран второй вариант, текущие заработки банка, которые и так выглядят все хуже и хуже, упадут. Поэтому фактически, сейчас "Альянс" только умножает убытки – однако заниматься своим спасением, решает атаковать медиа. Приоритеты как они есть.

Поэтому, кстати, на финансовом рынке появилась версия, что вероятные игорные доходы банка были выведены в черную зону. То есть, проходят наличными и агрегируются в мешках денег в тайниках, а не на счета. Не исключается, что так акционеры банка могут морально и финансово готовиться к возможной потере банка.

В то же время в балансах банков есть показательная статья, которая называется "Прочие административные и операционные расходы", в которую входят выплаты, в частности, топ-менеджерам и представителям акционеров. И с 4 года расходы по ней выросли сразу в 7,3 раза – со 108,9 млн грн до 793,1 млн грн.

Обычно, когда банк становится убыточным, "большим шишкам" в учреждениях сокращают выплаты – потому что они не справились со своей работой. Однако в "Альянсе" все происходит наоборот – руководство банка не жалеет денег на себя, по сути, вынимая из него средства.

Хотя может руководство "Альянса" так "празднует" безумное увеличение штрафов, которые он платит за свои ошибки и нарушения. Так:

На 1 декабря 2021 года (перед полномасштабной войной) их было уплачено 42 тыс. грн.

В 2024-м – 228 тыс. грн.

В 2025-м – уже на рекордные 85 млн грн.

Ныне же в финансовых кругах гадают, когда Нацбанк сформулирует свои претензии к "Альянсу" – если владельцы не начнут его спасать значительными собственными вложениями, которыми сейчас не пахнет. Одни считают, что все может произойти в ходе плановых проверок или проверок по финмониторингу в 2026-м, что может закончиться новым огромным штрафом. А другие ждут нового стресс-тестирования банковской системы, в которое, в отличие от прошлого года, в этом году включен и "Альянс". Так что ждать недолго.