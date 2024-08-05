Владелец банка 'Альянс' Щербань выводит активы и инвестирует в другие бизнесы с российскими связями – СМИ

Владелец банка "Альянс" Павел Щербань выводит средства из проблемного финучреждения и инвестирует их в другие бизнесы, чтобы диверсифицировать собственные риски. В частности, миллиарды гривен Щербань инвестировал в розничную торговлю, нефтяную логистику, аграрный сектор и информационные технологии, в то время как банк "Альянс" "готовится утонуть в долгах и коррупционных схемах, из-за которых он фигурирует в самых громких уголовных делах последнего времени", – пишет издание "Украинские новости". При этом часть бизнеса может быть связана с российским олигархом.

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Авторы обращают внимание на две компании, где Щербань является акционером, и где заявленный уставный капитал составляет по 1 млрд грн. Это ООО "Навиум Нафта" (45172957) и ООО "Табакос трейд" (45378245), оба основаны в декабре 2023 года.

Среди КВЭДов первой компании – оптовая торговля топливом, строительство сооружений электроснабжения, оптовая торговля химическими продуктами, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. У второй – оптовая торговля отходами и ломом, торговля табачными изделиями, другими товарами, деятельность грузового транспорта и т.д.

"Очевидно, что 1 млрд грн – это условный уставный капитал, ведь у компании есть год, чтобы его внести. Однако очевиден масштаб, который очертил для себя Павел Щербань: имея 1,2 млрд грн потенциального долга как минимум по делу "Укрэнерго", он собирается инвестировать – по крайней мере на бумаге – 2 млрд грн в бизнесы, никак не связанные с банковским сектором", – отмечает издание.

Директором в ООО "Табакос трейд" Щербань нанял Павла Парцевского, который является учредителем в ряде мелких торговых фирм. Кроме того, он также является директором онлайн-магазина по продаже дронов, который записан на британскую оффшорную компанию EXTRA VENTURE LTD, которая, в свою очередь, записана на жительницу Французской Полинезии.

"Примечательно, что бухгалтером в этом магазине дронов указан Дмитрий Сницарук. Человек с такими же инициалами фигурировал в качестве контакта заказчика в системе Prozorro для АО "Космические системы" – это нынешнее название дочерней фирмы российской АФК Система олигарха Владимира Евтушенкова", – сказано в материале.

Еще один крупный инвестиционный проект Щербаня – закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "АЛБ" (АО ЗНВКИФ "АЛБ") (44991355), созданный в мае 2023 года и размер уставного капитала которого – 700 млн грн. Согласно данным Единого реестра предприятий и системы YouControl, фонд инвестировал средства в ООО "Альянс Диджитал" (45342575). Это фактически выведенный в аутсорс ИТ-отдел банка "Альянс". Компания является резидентом "Дія.Сіті".

"Директором фонда является Марина Бочарова. Это жена Сергея Бочарова, заместителя председателя правления банка "Альянс" – и бизнес-партнера Щербаня, с которым они вместе создают "альтернативную реальность" для топ-банкиров, которые не хотят полностью потерять все, когда Нацбанк будет выводить "Альянс" с рынка. В частности, вместе с Бочаровым Щербань является акционером упомянутого фонда "АЛБ", ИТ-компаний-разработчиков программного обеспечения для банков и торговли "Монвел" и "Монвел Арт", по 100 млн грн на каждой. Еще одна компания – "Альянс Пеймент системс", куда выведен платежный функционал банка... – почти 30 млн грн", – сказано в статье.

По мнению авторов, именно эти инвестиции привели к тому, что Щербань отказался от формального наращивания своей доли в "Альянсе" до 25%. Кроме того, на это решение также мог повлиять скандал вокруг участия "Альянса" в уголовном деле о хищении средств "Укрэнерго" на сумму более 1,7 млрд грн, а также неоднократное невыполнение нормативов НБУ, многочисленные штрафы за участие в отмывании средств, обвинения в подделке документов.

"И это готовый пакет, с которым регулятор (Национальный банк) должен был бы вывести финучреждение с рынка", – говорится в статье.