'Стояли против гораздо более сильного врага': Зеленский почтил память Героев Крут. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Крут. Также он посетил и могилы павших в боях с российской армией украинских военнослужащих.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По этому поводу он показал видео с Аскольдовой могилы в Киеве.

"Сегодня чтим память наших героев – Героев Крут. Защитников, которые сдерживали наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года. Они стояли против значительно более сильного врага, потому что просто не могли иначе. Как и наши люди сейчас, так же верили в Украину и так же встали на ее защиту, когда это было тяжелее всего", – написал Зеленский.

Кроме того, глава государства посетил могилы погибших украинских военнослужащих Марка Паславского, Александр Клитинского, Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова, Павла Петриченко и Любомира Соченко.

Что известно о битве под Крутами

Заметим, что битва под Крутами состоялась 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах северо-восточнее Киева, во время наступления на столицу Красной армии под командованием Михаила Муравьева.

Под давлением врага большинство украинских защитников организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Однако 27 юношей, заблудившись в темноте, случайно вернулись в Круты, где уже находились большевики. Все они были взяты в плен и расстреляны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об активном этапе переговоров с Соединенными Штатами по соглашению о послевоенном восстановлении Украины. По его словам, украинская сторона работает максимально оперативно, чтобы поскорее выйти на конкретный результат.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания селектора по поводу последствий российских ударов, глава государства призвал власти столицы к более оперативным решениям касательно восстановительных работ.

