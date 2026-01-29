В Кремле отказались комментировать слухи об энергетическом перемирии с Украиной и сделали новое заявление о переговорах

Кремль отказался подтверждать слухи об энергетическом перемирии с Украиной и прокомментировал состояние переговоров по ряду международных вопросов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательных договоренностей пока нет, а ответы от США на инициативы по ДСНО ожидают.

Одновременно Кремль уточнил позицию по поводу переговоров в Абу-Даби, военных баз в Сирии и ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщают РосСМИ.

По словам Пескова, на данный момент речь не идет о посредничестве Германии в украинском направлении, а формат встречи в Абу-Даби будет согласован лишь в преддверии возобновления диалога, и при необходимости раунд экспертных переговоров может занять несколько дней.

При этом он отказался комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Украиной.

Накануне в Кремле заявили о якобы "прогрессе" в мирных переговорах по Украине. Там положительно оценивают начало прямых контактов экспертных групп в Абу-Даби.

Как писал OBOZ.UA, 26 января президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах. Он сообщил, что во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности. Он отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

