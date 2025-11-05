В Украине обанкротился банк, его уже выводят с рынка: что будет с депозитами

Национальный банк Украины (НБУ) отнес РВС Банк к числу неплатежеспособных, то есть, по сути, объявил его банкротом. Уже началась процедура вывода банка с рынка. Владельцам депозитов вернут их вклады в полном объеме.

Об этом сообщили пресс-службы НБУ и самого РВС Банка. Решение о неплатежеспособности были принято 4 ноября 2025 года, а процедура стартовала сегодня, 5 ноября.

Это небольшое финучреждение – его доля в банковской системе составляет лишь 0,04%. А потому решение НБУ не повлияет на стабильность банковского сектора в целом, уверяют в регуляторе.

РВС Банк был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). По состоянию 1 января 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, а 1% – Екатерине Демчак, дочери бывшего народного депутата Руслана Демчака, который ранее возглавлял наблюдательный совет.

"5 ноября начата процедура вывода с рынка АО "РВС Банк" путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 5.11.2025 года до 4.12.2025 года (включительно)... Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора АО "РВС БАНК"... сроком на один месяц с 05.11.2025 года до 04.12.2025 года (включительно) назначен начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Новиков Денис Анатольевич", – говорится в сообщении РВС Банка.

Почему РВС Банк стал банкротом

РВС банк был признан проблемным еще 29 июля. Финучреждение не смогло исправить ситуацию в отведенные законом сроки.

"Со дня отнесения АО "РВС БАНК" к категории проблемных банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности", – отмечают в НБУ.

Среди основных нарушений:

ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками;

неоднократное нарушение в течение 30 дней минимальных нормативов достаточности капитала;

представление в НБУ недостоверной отчетности, чтобы скрыть реальное финансовое состояние.

Что будет с деньгами вкладчиков

Каждый вкладчик РВС Банк получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВЛ) возмещение в полном размере вклада (100%-ная гарантия действует для всех физлиц-владельцев депозитов в Украине на время военного положения).

(100%-ная гарантия действует для всех физлиц-владельцев депозитов в Украине на время военного положения). В сумму включаются проценты , начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, т.е. 4 ноября 2025 года.

, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, т.е. 4 ноября 2025 года. О времени и порядке выплат вкладчикам сообщат дополнительно.

вкладчикам сообщат дополнительно. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 21 октября 2025 года составляет 456 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже принят в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Предполагается, что все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

