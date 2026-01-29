'Зачем мы отдаем свои деньги?' Актриса, которая выехала за границу после 24 февраля, рассказала об отношении поляков к Украине

Актриса Татьяна Малкова ("Конотопская ведьма", "Вкус свободы", "Испытательный срок", "Корпорат"), которая после начала полномасштабной войны вынуждена жить между двумя странами, откровенно рассказала, как чувствует себя украинкой в Польше. А также – как меняется отношение к нашим со временем.

Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Татьяна Малкова объяснила, почему холодеет эмпатия к украинцам за границей, что раздражает европейцев и почему ее тянет домой.

По словам актрисы, отношение к украинцам в Польше не является постоянным: "И меняется не само по себе, а вместе с новостями, информационным фоном, пропагандой, которую ведут наши "прекрасные" соседи. Но влияет не только это. Когда началась полномасштабная война, волна эмпатии была огромная. Но потом появляются новости о коррупции в Украине – и все резко ломается. Люди перестают донатить, начинают задавать вопросы: "А зачем мы вообще отдаем свои деньги? Чтобы потом всплывало вот такое?". Это очень подрывает доверие и отношение к украинцам в целом. Потому что получается так: один человек или два сделали, мягко говоря, не очень хорошую вещь – и пятно ложится на всех украинцев. Коллективная ответственность, которой здесь на самом деле не должно быть, но она работает в головах".

Отдельный фактор – усталость от войны, которая для европейцев остается "на экране": "Люди истощаются постоянно помогать тем, кого не видят, не слышат, не чувствуют рядом. Если бы они ежедневно слышали сирены, если бы у них были родственники, которые страдают в домах, в которые попадают дроны, – эмпатия была бы другой. А когда война на экране, то и боль кажется далекой. Отношение постепенно остывает".

"И на этом фоне особенно раздражают истории, когда кто-то из украинцев приезжает, допустим, на Porsche, – продолжает актриса. – Люди это видят. И это, к сожалению, снова бьет по образу всех. Вы же понимаете, помощь идет тем, кто действительно в ней нуждается, – не для владельцев элитных авто. Но представьте себе ситуацию: человек заходит в магазин и видит, как подъезжает Porsche с украинскими номерами. И в этот момент у налогоплательщика закономерно возникает вопрос: почему я должен оплачивать кому-то жизнь?".

В то же время Татьяна Малкова подчеркивает: люди везде разные – и в Польше, и в Украине: "Все зависит от воспитания, от уровня образования, от внутренней культуры. И значительно меньше – от паспорта. У меня есть друзья – невероятные поляки. Я их обожаю. Таких душевных, светлых людей я, честно говоря, не всегда и в Украине встречала. Помогают всем, даже когда сами не имеют лишнего. Но есть и другие поляки – те, кто может содрать три шкуры за мелочь. Например, ты одолжил отвертку. Или попросил прикрутить какой-то шурупчик – и вдруг счет условно на две тысячи гривен".

"Я очень хочу домой, – добавила актриса. – И это не просто слова – даже мое тело реагирует буквально физически. Когда возвращаюсь из Украины, муж говорит, что я другая – вдохновленная, наполненная, с огромным количеством сил. Стоит побыть за границей несколько дней – и как будто угасаю. Мне там энергетически сложно. Очень четко это чувствую на уровне тела: мне нужно быть здесь. Но есть и другая реальность – безопасность детей. Как бы я не хотела жить иначе, сейчас мне спокойнее, чтобы они были там. А поскольку дети там – то и я между двумя мирами".

