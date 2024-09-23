Президента призвали наложить санкции на банк 'Альянс', топ-менеджмент и акционеров за схему по 'Укрэнерго' и отмывание денег

Президента Владимира Зеленского просят применить санкции в отношении банка "Альянс" и его акционеров и топ-менеджмента.

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Об этом говорится в зарегистрированной на сайте главы государства петиции, набирающей голоса,пишет издание "Українські новини".

Автор петиции, блогер и политолог Владимир Горковенко считает, что под санкции должны попасть как сам банк, так и его акционеры, а также находящаяся в международном розыске бывшая председатель правления Юлия Фролова и нынешний и. о. председателя правления Виктор Буркиця. Также автор петиции утверждает, что фактический контроль над банком осуществляет подсанкционный Дмитрий Фирташ.

"АО "Банк Альянс" и его должностные лица систематически осуществляют незаконную деятельность, нанося такими действиями вред национальным интересам и безопасности Украины, фактически используя доходы на финансирование вооруженной агрессии России против Украины, в частности: участие "Банка Альянс" в разоблаченной Национальной полицией схеме отмывания и перевода в Россию в течение 2019-2020 годов 6,5 млрд гривен; причастность "Банка Альянс" к финансированию террористов на оккупированных РФ территориях Донбасса через сервис "Глобалмани", и к уголовным производствам, связанным с незаконной деятельностью подсанкционной платежной системы "Финансовая компания "Лео", которая обслуживала весь нелегальный игорный бизнес; сотрудничество с подсанкционной гемблинговой компанией "Париматч", владельцем торговой марки "Космолот" – ООО "Спейсикс"; невыполнение банковских гарантий на сумму 4 миллиарда гривен перед "Нафтогазом"; участие в схеме, участниками которой являются должностные лица АО "Банк Альянс" и ООО "Юнайтед Энерджи", по завладению электрической энергией государственной компании "Укрэнерго", и легализации полученных от ее продажи средств, путем невыполнения выданной Банком банковской гарантии, в ходе которой государство понесло убытки на сумму более 1,11 млрд. грн, в то время как энергетика Украины страдает от обстрелов и разрушений агрессора", – говорится в тексте петиции.

Поэтому, считает автор, с целью лишения возможности и в дальнейшем осуществлять незаконную деятельность юридическим лицом, которое фактически контролируется подсанкционным физическим лицом, существует объективная потребность в полном и окончательном блокировании влияния этих субъектов и аффилированных с ними лиц на национальные интересы и экономику Украины.

"Руководствуясь статьей 5 Закона Украины "О санкциях", прошу Вас, Владимир Александрович, как Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о наложении санкций на юридическое лицо Акционерное Общество "Банк Альянс", работающее в Украине в интересах государства-агрессора, а также на физических лиц - руководителей и номинальных владельцев этого Банка, которые с началом полномасштабного вторжения сбежали из Украины, и скрываются за рубежом", – написал Горковенко.

Ранее политолог также обратил внимание на судебные решения Северного апелляционного хозяйственного суда, которые позволяют банку "Альянс" завладеть средствами "Укрэнерго" на сумму более 1 млрд грн. Суд постановил, что гарантия, которую банк "Альянс" выдал компании из окружения Игоря Коломойского Юнайтед Энерджи, и которая не рассчиталась за покупку у "Укрэнерго" электроэнергии в марте 2022 года - не подлежит исполнению. Поскольку первичный иск был подан осенью 2023 года, "Альянс" в своих доводах ссылался на аудиторские заключения и другие документы, принятые через несколько месяцев после факта невыполнения обязательств перед "Укрэнерго". "Это средства, которые сейчас были бы совсем не лишними на ремонты и восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры. Но их просто забирают у государственной компании", – написал тогда Горковенко.

Ранее также сообщалось, что долг банка "Альянс" перед "Укрэнерго" по обязательствам компании "Юнайтед Энерджи" превышает долг всех столичных потребителей за электроэнергию вместе взятых. Без этого долга и дальнейшего распространения задолженности по всему рынку – повышение тарифов, вероятно, могло не быть таким значительным. Зато отсутствие дополнительных средств на ремонт инфраструктуры перед зимним сезоном может кратно повысить риски блэкаутов в сетях "Укрэнерго".