Банк 'Альянс' должен быть выведен с рынка после скандала со взяткой НАБУ, – Горковенко

Дело адвоката Алексея Носова, которому выдвинули подозрение в попытке подкупа детективов НАБУ и прокуроров САП, должно привести к немедленному выводу с рынка банка "Альянс", поскольку юрист действовал в интересах финучреждения.

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Такое мнение высказал политолог Владимир Горковенко.

Накануне суд избрал меру пресечения адвокату и партнеру юридической фирмы Miller Алексею Носову, которого подозревают в попытке передачи $200 тыс. взятки за изменение подследственности. Как стало известно с судебного заседания, Носов действовал в интересах банка "Альянс". Речь идет о хищении средств государственной компании "Укрэнерго", которая поставила электроэнергию фирме "Юнайтед Энерджи" в марте 2022 года. Фирма не рассчиталась за поставленную электрическую энергию, а банк "Альянс", предоставивший банковскую гарантию по этому договору, отказался ее погашать. НАБУ завершило расследование дела о хищении 716 млн грн государственных средств в марте 2024 года. В свою очередь, "Укрэнерго" уже полтора года не может добиться выполнения решения Хозяйственного суда по выплате банком "Альянс" 1,2 млрд грн по банковской гарантии. Фактически сейчас банк "Альянс" присвоил государственные средства на сумму, соизмеримую с объемом задолженности за энергетику всех жителей Киева.

"Ситуация со взяткой Носова – это продолжение цепочки попыток банка "Альянс" избежать выполнения гарантийных обязательств перед государством в лице "Укрэнерго" и одновременно уклониться от ответственности за соучастие в преступлении. Банк не собирался и не собирается платить по счетам. В настоящее время, когда энергетика так нуждается в финансировании, "Укрэнерго" вынуждено бороться за более чем 1 млрд грн, которые ему принадлежат по закону. Зато банк "Альянс" готов платить по меньшей мере $200 тыс. (8 млн грн!), чтобы только изменить подследственность. С большой вероятностью можно говорить, что адвокат действовал по заказу и в интересах банка; средства для передачи взятки, очевидно, также были переданы ему представителями банка. И вполне вероятно, что это далеко не первая и не последняя взятка, которую финучреждение поручило дать по этому делу", – считает Горковенко.

По мнению эксперта, участие НАБУ в деле о хищении средств "Укрэнерго" в значительной степени может сделать невозможными попытки банка избежать ответственности. Ведь банк "Альянс" систематически не выполняет свои финансовые обязательства. Участие главного антикоррупционного органа страны в уголовном производстве способно свести на нет коррупционные связи должностных лиц банка и его адвокатов, направленные на то, чтобы банк в очередной раз вышел сухим из воды. Затягивание судебных процессов банка "Альянс" против Минобороны в свое время привело к уменьшению такой выплаты в 8 раз. Попытка НАБУ вступить в судебное дело о банковской гарантии в качестве третьего лица привела к сотрудничеству банка "Альянс" с адвокатским объединением Миллера. Адвокаты Миллера были привлечены банком "Альянс" с целью не допустить участие НАБУ в этом деле. Очевидно, сотрудничество не ограничилось заявлением в суде адвоката Вячеслава Коломийчука, который от имени банка "Альянс" категорически возразил против участия НАБУ, но и продолжилось предоставлением "неформальных" услуг клиенту. Дело в том, что изменение подследственности по делу, за которое адвокат Носов предлагал взятку в 200 тыс. долл., нужно для того, чтобы вывести банк "Альянс" из расследования громкого коррупционного преступления, что позволило бы уменьшить внимание общества к делу с банковской гарантией, а также оправдало бы отсутствие реакции НБУ на нарушение банком нормативов регулятора, считает эксперт.

"Необходимость "снизить градус" преследований банка по делу "Укрэнерго" возникает еще и в связи с постоянными проверками Национальным банком, который может в любой момент вывести неблагонадежное финансовое учреждение с рынка. Коррупционные преступления – большое пятно на репутации банка. И взятка Носова только обосновывает, что банк не собирался рассчитываться по долгам. И что выводить его с рынка следует как можно быстрее. Ведь о репутации или надежности такого банка говорить не приходится", – говорит политолог.

По его словам, регулятор может рассматривать дело НАБУ о хищении денег государства как один из вероятных "спусковых крючков" для процесса признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации в "Альянс". "Формальных поводов – в частности, многочисленные случаи невыполнения гарантий перед государственными компаниями и учреждениями – накопилось достаточно", – добавляет эксперт.