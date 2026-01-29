Ожерелье по цене самолета: Марго Робби вышла на красную дорожку в 'проклятом' украшении Элизабет Тейлор

Австралийская актриса Марго Робби поразила публику непревзойденным видом на премьере своего нового фильма "Грозовой перевал". Звезда вышла на красную дорожку в эффектном кутюрном платье от бренда Schiaparelli, однако наибольшее внимание привлекла другая деталь ее образа – легендарное бриллиантовое ожерелье артистки Элизабет Тейлор, которое называют "проклятым".

Видео дня

На шее знаменитости сверкала объемная подвеска в форме сердца, а длинная золотая цепочка спадала ей на спину, пишет Daily Mail. Отмечается, что стоимость эффектного украшения составляет 8 миллионов долларов.

Винтажное ожерелье гармонично сочеталось с корсетным платьем Марго Робби с открытыми плечами. Образ силуэта "русалка" подчеркнул изящную фигуру актрисы, а длинная юбка, изготовленная из черного бархата, плавно переходящего в глубокий красный оттенок, соответствовала мрачной цветовой гамме ленты "Грозовой перевал".

Марго Робби собрала свои светлые волосы в элегантный пучок и оставила несколько свободных прядей у лица. Звезда нанесла едва заметный макияж, подчеркивающий естественную красоту.

Что известно о ожерелье Элизабет Тейлор

На задней части бриллианта в форме сердца выгравирована надпись "Любовь вечна" и имя императрицы Нур Джахан. Считается, что драгоценный камень она получила в подарок от мужа, падишаха Империи Великих Моголов Шаха Джахангира. Далее бриллиант перешел по наследству сыну супругов – Шаху Джахану, который со своей стороны вручил драгоценность своей избраннице Мумтаз. Из-за связи с Империей Великих Моголов драгоценный камень также называют "Бриллиантом Тадж-Махал".

В 1971 году его приобрел французский дом моды Cartier. После этого дизайнер бренда Альфред Дуранте создал плетеную золотую цепочку с рубинами, на которую подвесил уникальный бриллиант. В 1972 году украшение приобрел актер Ричард Бертон и подарил своей избраннице Элизабет Тейлор на ее 40-й день рождения. Уникальное украшение оценивают в $8 000 000. Что интересно, за эту сумму можно приобрести собственный самолет.

Однако, несмотря на долгую историю и поразительный вид украшения, богачи не спешат его покупать. В определенный момент престижный аукционный дом Christie's продал ожерелье своему постоянному клиенту, но со временем получил украшение обратно. Тогда у покупателя возникли сомнения, что аксессуар действительно когда-то принадлежал Шаху Джахангиру, поэтому он захотел его избавиться. После инцидента сотрудники Christie's решили отдать ожерелье наследникам Элизабет Тейлор и получить обратно 8 миллионов долларов, но получили отказ.

С того момента никто не проявлял желания пополнить коллекцию украшений "Бриллиантом Тадж-Махал", поэтому появились предположения, что ожерелье "проклято". Драгоценность якобы наполнена темной магией, которая отталкивает потенциальных покупателей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Блейк Лайвли надела культовое ожерелье Элизабет Тейлор за $3,8 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!