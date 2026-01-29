Страна Европы изменила правила для беженцев из Украины: кому отменят защиту с 1 февраля

Молдова продолжила предоставление временной защиты беженцам из Украины до 1 марта 2027 года. Продлить уже имеющийся статус можно, подав онлайн-заявление, а подросткам старше 14 лет понадобится сдать отпечатки пальцев.

О соответствующем решении правительство Молдовы объявило 28 января. "Республика Молдова продолжает проявлять солидарность с Украиной, помогать украинцам, ищущим убежища от бесчеловечной и незаконной войны, развязанной Россией в соседней стране, и выступает за справедливый и прочный мир", – говорится в заявлении Кабмина страны.

Что изменится

В отличие от 2024 и 2025 годов, когда статус временной защиты продлевался украинцам автоматически, в 2026-м беженцы должны будут заполнить онлайн-заявку. Это можно сделать с 1 февраля по 30 апреля, и в случае одобрения:

статус лица с временной защитой будет продлен автоматически – подтвердить его можно будет, отсканировав QR-код на обороте удостоверения личности;

– подтвердить его можно будет, отсканировав QR-код на обороте удостоверения личности; срок действия удостоверения личности будет обновлен без физического присутствия заявителя.

Тем, кто не подаст онлайн-заявление в указанный срок, отменят действие временной защиты. При этом у них останется возможность подать новое заявление.

Кроме того, украинцам, которым с 1 марта 2023 года по 1 января 2026-го исполнилось 14 лет, надо будет сдать отпечатки пальцев в Генеральном инспекторате по миграции.

Причина изменений

Это необходимо, поскольку из-за бесконтрольного продления временной защиты многие беженцы выехали из Молдовы. Также среди причин указываются такие:

обновления статистических данных о беженцах в стране;

эффективного управления государственными ресурсами;

поддержания безопасности;

предотвращению перегрузки системы предоставления убежища.

"Эта мера обеспечивает стабильность, предсказуемость и преемственность для перемещенных лиц, живущих и работающих в нашей стране. Мы продолжаем обеспечивать защиту уязвимых групп населения, гарантируя им доступ к образованию, здравоохранению и работе", — заявила министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитина.

Согласно данным правительства, с 1 марта 2023 года, за временной защитой в Молдове обратилось более 87 тыс. человек из Украины, в том числе около 20 тыс. детей. Статус временной защиты дает им право:

легально оставаться в стране;

работать;

учиться;

получать доступ к социальным и медицинским услугам.

Также OBOZ.UA сообщал, что, выезжая за границу, украинцы теряют право на социальные выплаты от своего государства. Впрочем, начисление пенсии и помощи многодетным семьям и детским домам семейного типа восстановится при условии онлайн-верификации.