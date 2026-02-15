Украинцев хотят штрафовать за сдачу квартир в аренду: "слуга народа" рассказала, кого намерены наказывать

В Украине намерены ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир. Цель – вывести недобросовестных арендодателей из тени. Кроме того, ожидается, что за сдачу жилья без такого договора будут предусматриваться существенные штрафы.

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: в настоящее время ведутся обсуждения, нужно ли будет регистрировать каждый договор аренды у нотариуса.

"Пока продолжаются дискуссии, нужен ли нотариус... Но какая-то обязательная регистрация должна быть: через Дію, синхронизацию с другими реестрами... Я уверена, что мы до этой обязательной регистрации дойдем", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь таким образом, получаемый ими доход станет "белым", что, по ее словам, упростит, в частности, работу с банками.

"Даже машину, чтобы купить в кредит тебе нужно будет всегда показывать свой легальный "белый" доход. И люди захотят его иметь", – уверена нардеп.

Владельцев жилья будут штрафовать

Вместе с тем, отметила нардеп, сдача дома или квартиры в аренду без регистрации соответствующего договора будет наказываться. По ее словам, речь идет о больших штрафах. И это, утверждается, будет понуждать людей выходить из тени.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, случаи мошенничества с арендой жилья в Украине нередки. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор, который закрепит четкие условия съема жилья.

