Цены на ряд популярных продуктов стремительно вырастут: к чему готовиться украинцам

В Украине стремительно дорожает молочная продукция, особенно сыр и сливочное масло, и тенденция к росту цен продолжится. Эксперты советуют украинцам тщательно планировать расходы, ведь даже в условиях стабилизации рынка стоимость стратегических продуктов будет оставаться высокой.

Об этом рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии СМИ. Он объясняет, что причины роста стоимости кроются как во внутренних проблемах, так и во внешних экономических факторах.

рост затрат на корма: цены на комбикорма поднялись, что непосредственно повлияло на себестоимость производства молока;

цены на комбикорма поднялись, что непосредственно повлияло на себестоимость производства молока; сокращение поголовья коров: во многих хозяйствах держать большое количество скота стало экономически невыгодно, что снизило объемы производства;

во многих хозяйствах держать большое количество скота стало экономически невыгодно, что снизило объемы производства; сезонные колебания: в холодный период расходы на логистику и энергоресурсы резко возрастают, что также сказывается на конечной цене.

в холодный период расходы на логистику и энергоресурсы резко возрастают, что также сказывается на конечной цене. международные тенденции: несмотря на стабилизацию мировых цен, внутренний рынок Украины остается чувствительным к любым изменениям в глобальной торговле.

По словам Гопки, даже экспортные ограничения, которые должны были бы сдержать цены, не дали ощутимого эффекта для украинского потребителя. По итогам января-августа 2025 года объемы валового надоя молока сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует об уменьшении предложения, которое при стабильном спросе закономерно тянет цены вверх.

В то же время рынок сырья демонстрирует определенную стабилизацию, что может несколько замедлить темпы подорожания в ближайшие месяцы. Однако полной остановки роста ждать не стоит, ведь до конца года сыр и масло, по прогнозам экспертов, и в дальнейшем будут дорожать, хоть и умеренными темпами.

Рост цен на украинские сыры уже привел к увеличению импорта более дешевых европейских аналогов. В августе импорт сыра вырос на 10% по сравнению с июлем, тогда как экспорт украинских сыров наоборот прибавил 16%. Это означает, что украинские производители ищут более выгодные рынки сбыта за рубежом, тогда как внутренний покупатель вынужден выбирать между ростом цен и более доступными импортными товарами.

Для потребителей это означает существенную нагрузку на семейные бюджеты, ведь молочная продукция остается одним из самых востребованных продуктов ежедневного рациона. Специалисты отмечают:

украинцам стоит внимательнее планировать свои расходы и делать акцент на рациональном питании;

производителям – оптимизировать логистику и цепи поставок, чтобы частично уменьшить финансовое давление на покупателей.

