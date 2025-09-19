В Украине резко переписали цены на картофель: за сколько продают килограмм
В Украине начался сезон сбора картофеля, из-за чего цены на поздние сорта этого овоща уже заметно снизились. Производители уже поставляют корнеплод на рынок до 16 гривен за килограмм.
Об этом сообщает EastFruit. Отмечается, что из-за хороших урожаев картофеля в этом году украинцы стали более требовательными к качеству овоща и теперь практически не смотрят на мелкую картошку.
Ситуация на рынке
Как отмечается, по состоянию на 18 сентября розничные цены на картофель уже варьируются в пределах 9-16 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 18% меньше, чем в аналогичный период в 2024 году.
"Фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особых усилий удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована. В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии этой продукции среднего калибра", – констатируют аналитики.
Впрочем, прогнозы от фермеров неутешительные. Из-за достаточно больших объемов картофеля на рынке на рост цен в ближайшее время производители не рассчитывают.
Цены на картофель в супермаркетах
Согласно данным "Минфин", средняя стоимость картофеля в крупнейших торговых сетях сейчас составляет 16,17 грн/кг, что на 1,80 грн меньше, чем было в августе. Согласно собственному мониторингу цен OBOZ.UA, сейчас цены на овощ следующие:
- Metro – 13,80 грн/кг;
- "Сильпо" – 25,00 грн/кг;
- Auchan – 15,80 грн/кг;
- "Фора" – 13,90 грн/кг;
- АТБ – 12,95 грн/кг;
- Varus – 14,50 грн/кг;
- Novus – 14,99 грн/кг;
- Megamarket – 18,90 грн/кг.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украинской ассоциации производителей картофеля предупредили, что сейчас выкопано только половину площадей, в этом году урожай лучше прошлогоднего. Нынешние цены на картофель являются самыми низкими в этом сезоне, и по мере завершения уборки и наступления холодов стоимость может вырасти.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!