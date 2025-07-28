Цены на нефть переписали: сколько теперь стоит

На мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 28 июля стоимость фьючерсов на нефть Brent поднялись на 20 центов, или 0,29% – до 68,64 доллара за баррель. А на марку West Texas Intermediate (WTI) – на 15 центов, или 0,23%, до 65,31 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертной среде называют заключение торгового соглашения между США и Евросоюзом.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также на цены повлияло потенциальное продление срока приостановки действия пошлин между США и Китаем.

"Торговое соглашение между США и ЕС и возможное продление приостановки пошлин с Китаем снижает риск затяжной торговой войны. Рынки же отреагировали положительно, что повысило мировые финансовые показатели и цены на нефть", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, в июле мировой спрос на нефть ощутимо вырос – на 600 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении. Параллельно увеличились мировые запасы нефти увеличились – на 1,6 млн баррелей в сутки.

Впрочем, отмечается, перекоса на рынках удалось избежать. Прежде всего, за счет высокого спроса, который "помогает поглотить дополнительные объемы".

Что подписали США и ЕС

В целом же, подписанное между США и ЕС масштабное торговое соглашение предусматривает замену Европой российские энергоресурсы американскими. Для этого Евросоюз будет покупать у Штатов:

СПГ.

Нефть.

Ядерное топливо.

Ожидается, что это позволит к 2027 году достичь энергетической независимости от РФ. А также откроет новые экономические возможности благодаря снижению пошлин.

Также ЕС и США договорились о единой пошлинной ставке 15% на большинство товаров. В частности:

Автомобили.

Полупроводники.

Фармацевтику.

Кроме того, вводится нулевая пошлина на стратегические товары. Речь о:

Самолеты и их частях.

Оборудовании для производства микросхем.

Критически важном сырье.

Определенных аграрных продуктах.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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