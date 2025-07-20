Кремль будет терять миллиарды долларов из-за нового ценового потолка на нефть: как работает санкционный механизм

Из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до $30 миллиардов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире одного из телеканалов. Ценовой потолок – это ограничение на стоимость российской нефти, которую могут транспортировать компании из стран G7 и ЕС (Европейский Союз).

Этот механизм заставляет Кремль продавать нефть с глубоким дисконтом – в среднем на $10-20 дешевле рыночной цены за баррель. Новая версия ценового потолка усиливает ограничения и заставляет страны, которые еще сотрудничают с Россией, дополнительно пересматривать свои решения. Особенно это касается логистических операторов – "теневой флот" российских танкеров уже частично под санкциями, а легальные перевозчики все чаще отказываются транспортировать нефть из РФ.

"Это зависит от того, насколько удастся реализовать ценовое ограничение. Если полностью – это минус 30 млрд, если как сейчас то около 15-20 млрд", – отметил Власюк. Россия давно привязала свое экономическое выживание к энергетическим доходам. Нефть и газ формируют значительную часть госбюджета, и любое уменьшение выручки болезненно ударяет по финансовой стабильности режима.

Падение доходов уменьшает возможности Кремля финансировать войну, компенсировать потери в инфраструктуре и содержать социальные программы внутри страны. "Ограничения, введенные Западом, уже создают существенные проблемы для российской экономики. Но этого пока недостаточно, чтобы заставить режим прекратить агрессию", – отметил Власюк.

Ценовой потолок – один из инструментов долгосрочного ослабления российской агрессии. В отличие от ударов по военной технике, это удар по кошельку, который постепенно снижает возможности РФ поддерживать масштабную войну против Украины.

Реализация ценового ограничения зависит от жесткости контроля со стороны стран ЕС и G7, прозрачности перевозок, а также готовности рынка соблюдать новые правила игры. И если санкционное давление сохранится, Россия уже к концу 2025 года может потерять колоссальные суммы, которые не поддаются быстрой компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции фактически "убили" трубопроводы "Северный поток". Кроме того, ЕС ввел санкции против одного из главных нефтеперерабатывающих заводов Индии, перерабатывающих российскую нефть.

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