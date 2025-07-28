Американская нефть и газ заменят российские: в ЕС раскрыли детали крупнейшей торговой сделки с США

Европейский Союз (ЕС) и США подписали масштабное торговое соглашение. Европа заменит российские энергоресурсы американскими, покупая СПГ, нефть и ядерное топливо. Ожидается, что это позволит к 2027 году достичь энергетической независимости от РФ, а также откроет новые экономические возможности благодаря снижению пошлин.

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О деталях соглашения рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, основная цель соглашения – достижение энергетической независимости от России.

Для этого ЕС планирует массово закупать американский сжиженный природный газ (СПГ), нефть и ядерное топливо. "Мы заменим российский газ и нефть большими закупками в США", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Общая сумма энергетических контрактов достигнет 750 миллиардов долларов, что является беспрецедентным показателем даже в рамках глобальных энергетических соглашений. Ожидается, что это позволит Европе постепенно, до конца 2027 года, полностью отказаться от поставок энергоносителей из России.

Торговое соглашение также предусматривает снижение тарифов в большинстве стратегических отраслей. ЕС и США договорились о:

единой тарифной ставке 15% на большинство товаров (автомобили, полупроводники, фармацевтика);

на большинство товаров (автомобили, полупроводники, фармацевтика); нулевой тариф на стратегические товары: самолеты и их части, оборудование для производства микросхем, критически важное сырье и определенные аграрные продукты.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что соглашение поможет избежать торгового конфликта, который назревал из-за возможного повышения пошлин на европейские автомобили до 30%. Теперь пошлины снижены до 15%, что особенно важно для экспортно-ориентированной немецкой экономики.

Несмотря на это, некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия, Словакия, Франция и Бельгия выразили сомнения относительно полного отказа от российских энергоносителей. Но большинство лидеров соглашаются, что предсказуемые и стабильные отношения с США выгодны для всех сторон.

Евросоюз также объявил об инвестициях в американскую экономику объемом 600 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, "зеленых" технологий и оборонной промышленности. По словам президента США Дональда Трампа, это крупнейшая торговая сделка в истории страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп объявил о заключении торгового соглашения с тремя странами: Филиппинами, Индонезией и Японией. Причем американский лидер назвал последнюю "возможно, крупнейшей сделкой в истории"

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