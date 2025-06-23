Цены на нефть могут вырасти до рекордных $110: что происходит на мировых рынках

Цены на нефть могут временно вырасти до $110 за баррель, а на газ в Европе – до €74 за мегаватт-час из-за рисков перекрытия Ормузского пролива и сокращения поставок из Ирана. Однако, эксперты отмечают, что затем нефть может стабилизироваться на уровне $95-$70, в зависимости от развития геополитической ситуации и реакции глобального рынка.

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Об этом пишет Reuters. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs заявили о реальной угрозе роста цен на нефть и природный газ на фоне растущей напряженности вокруг Ормузского пролива – стратегического водного пути, через который проходит значительная часть мировых энергопоставок.

В своей последней аналитической записке банк предупредил, что в случае снижения потока нефти через пролив на 50% в течение месяца и дальнейшего сохранения поставок на уровне 10% ниже нормального в течение почти года, цена на нефть марки Brent может временно достичь пика в $110 за баррель, это существенный рост, который может иметь серьезные последствия для глобальной экономики и вызвать энергетический кризис в некоторых регионах.

Сейчас рынки уже реагируют на геополитические события: 23 июня цена нефти подскочила до самого высокого уровня с января этого года. Причиной стало то, что США присоединились к Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана. Иранский ответ не заставил себя ждать – парламент страны поддержал перекрытие Ормузского пролива, окончательное решение по чему должен принять Высший совет национальной безопасности.

На этом фоне Goldman Sachs отметил, что прогностические рынки, в частности Polymarket, уже учитывают 52% вероятность закрытия Ормузского пролива в 2025 году. В случае сокращения экспорта иранской нефти на 1,75 миллиона баррелей в день Brent может подорожать до $90 за баррель. Если такое падение поставок продлится шесть месяцев с последующим восстановлением, цена Brent может достичь пика $90, а к 2026 году снизиться до $60 за баррель.

Другой возможный сценарий предусматривает длительное снижение добычи в Иране без быстрого восстановления. В этом случае, по оценкам банка, нефть Brent также может достичь пика в $90, а затем стабилизироваться в диапазоне $70-80 в 2026 году из-за уменьшения запасов и ограниченных глобальных производственных мощностей.

Что касается рынка природного газа, Goldman Sachs прогнозирует, что европейские цены, в частности на хабе TTF, могут вырасти до 74 евро за мегаватт-час ($25 за MMBtu), если угроза перебоев в поставках будет расти. В то же время ситуация в США будет оставаться стабильной благодаря развитой инфраструктуре экспорта и отсутствию критической зависимости от импорта сжиженного газа. Несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, Goldman Sachs считает, что основные мировые экономики, в частности США и Китай, имеют весомые стимулыне допустить масштабного и затяжного срыва транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если Иран сдержит свое намерение перекрыть Ормузский пролив, это приведет к"глобальному нефтяному шоку". Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель диктатора Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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