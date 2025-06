У Путина запугивают "нефтяным шоком": Иран задумал перекрыть главную артерию мира

Если Иран сдержит свое намерение перекрыть Ормузский пролив, это приведет к "глобальному нефтяному шоку". Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель диктатора Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X. "Цены на нефть растут по всему миру. Закрытие Ормузского пролива не пощадит США. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на нефть взлетят", – заявил Дмитриев.

23 июня цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 20 января превысила $81 за баррель. При этом фьючерс на Brent вырос более чем на 5%.

Накануне член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана генерал Исмаил Коусари сообщил, что Исламский консультативный совет проголосовал за закрытие Ормузского пролива для судоходства. Но официально решение в силу не вступило – его должен одобрить Высший совет национальной безопасности, формально возглавляемый президентом, но фактически – верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

В этот же день глава ВМС Корпуса стражей исламской революции генерал Алиреза Тангсири также пригрозил заблокировать морской путь, если агрессия против страны продолжится. По его словам, это может быть сделано "в течение нескольких часов".

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) оценило угрозу коммерческому судоходству США в Красном море и Аденском заливе недалеко от Ирана как "высокую". А в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) прогнозируют, что это вызовет значительный скачок мировых цен на нефть, что принесет большую экономическую и финансовую выгоду России и обратит вспять месяцы снижения доходов от российской нефти и позволит стране-агрессору продолжить финансировать свою войну против Украины в среднесрочной перспективе.

Почему все говорят об Ормузском проливе?

Ормузский пролив – это "морской коридор" между Ираном и Оманом. Он соединяет Персидский и Оманский заливы, а также предоставляет Ирану и некоторым соседним странам выход к Индийскому океану.

Пролив активно используют такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, а также Иран. Через него проходит примерно 17-18 миллионов баррелей в день (около 20% мировых объемов). Также осуществляется транзит большого количества сжиженного природного газа, особенно из Катара, одного из крупнейших мировых экспортеров СПГ.

В самом узком месте Ормузский пролив имеет всего 33 километра ширины (из них судоходного пути – 3,7 километра).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, война Израиля и Ирана уже вызвала резкое повышение цен на нефть – не обошло это и российскую нефть сорта Urals, которая с 13 июня стоит больше установленного "Большой семеркой" порога $60 за баррель. Почему это не принесло России ожидаемой выгоды, читайте в материале на нашем сайте.

