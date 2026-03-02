Цены на газ в Европе рекордно взлетели: крупнейший СПГ-завод в мире закрыли из-за удара Ирана

Иранские беспилотники атаковали завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенный в Катаре. В связи с этим цены на природный газ в Европе подскочили практически на 50%.

Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о двух заводах крупнейшего производителя СПГ в мире QatarEnergy – ранее 2 марта они подверглись атакам из Ирана.

"Из-за военных нападений на операционные объекты QatarEnergy в индустриальных парках Рас-Лаффан и Месаид в Государстве Катар, QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", – говорится в заявлении производителя.

Производство связано с морским газовым месторождением North Field. Информацию о масштабах повреждений пока не публикуют.

Рекордный скачок цен

На этом фоне фьючерсные котировки на природный газ на ведущем хабе Title Transfer Facility в Нидерландах выросли на 45% – до 46,19 евро за мегаватт-час. Это стало самым большим скачком за почти четыре года.

Ситуацию ухудшает блокада Ираном Ормузского пролива, который является ключевой артерией для мировых поставок энергоносителей.

Отмечается, что завод в Рас-Лаффане обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ. Аналитик центра Bruegel Симоне Тальяпьетра предупреждает, что остановка завода означает "резкое ускорение энергетических последствий ситуации".

"Угроза безопасности поставок существует уже сейчас. Ее масштаб будет зависеть от продолжительности простоя, но мы уже находимся в новом сценарии", – отметил он.

Журналисты считают, что нынешняя ситуация может стать самым серьезным шоком для газовых рынков с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И хотя основными покупателями ближневосточного СПГ являются азиатские страны, любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные поставки, что подтолкнет цены вверх во всем мире, включая Европу.

Другие риски

В этот же день национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco также приостановила работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны на побережье Персидского залива после удара беспилотника в этом районе.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мирового экспорта СПГ. Резкое сокращение движения по этому пути создает серьезные логистические узкие места, что может привести к переполнению резервуаров QatarEnergy.

Кроме того, с четверга, 5 марта, более половины крупнейших морских страховых клубов прекращает страхование военных рисков для судов, заходящих в Персидский залив. Это может еще больше сдержать отгрузки энергоносителей.

В дополнение 28 марта Израиль временно остановил часть газодобывающих мощностей, включая крупнейшее месторождение Leviathan. Это заставило Египет, который является значительным импортером, искать дополнительные партии СПГ и, как предполагают аналитики, может увеличить спрос Турции на спотовые партии СПГ, поскольку страна импортирует трубопроводный газ из Ирана.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за ударов США и Израиля по Ирану и фактической блокады Ормузского пролива стоимость нефти взлетела более чем на 10%, а газ в Европе может подорожать на 100-130%. Если конфликт затянется хотя бы на несколько недель, базовый прогноз – нефть $90-100+, газ возвращается к кризисным уровням, а доллар укрепляется.

