Нефть взлетела, а газ на пороге ценового взрыва: мировые рынки штормит из-за войны на Ближнем Востоке

Из-за ударов США и Израиля по Ирану и фактической блокады Ормузского пролива мировые рынки одновременно накрыло паникой. Нефть уже взлетела более чем на 10%, газ в Европе может подорожать на 100-130%, а инвесторы массово бегут в доллар и золото. Если конфликт затянется хотя бы на несколько недель, базовый прогноз – нефть $90-100+, газ возвращается к кризисным уровням, а доллар укрепляется.

О ситуации по черному золоту пишет Bloomberg, ссылаясь на данные биржи ICE. Цены взлетели более чем на 13%, до пика $82,37 за баррель, последний раз такие уровни рынок видел более года назад.

Причина – не только удары по Ирану, но и ответ Тегерана. Страна объявила о прекращении судоходства через Ормузский пролив – стратегическую артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного газа. Уже сейчас сотни танкеров застряли в ожидании, а военные инциденты в регионе только подливают бензина в огонь.

Аналитики предупреждают, что полная блокировка пролива может забрать с рынка до 10 млн баррелей в сутки – это примерно 10% мирового потребления. Для глобальной экономики это удар, сопоставимый с масштабными энергетическими кризисами прошлого.

Если нефть уже "выстрелила", то газ только на старте. По оценке аналитиков Goldman Sachs, месячная остановка транзита через Ормузский пролив способна поднять цены на природный газ в Европе на 130%. Речь идет об уровнях более 100 евро за МВт-ч, которые автоматически ударят по промышленности, коммуналке и инфляции.

Особенно уязвимыми остаются Европа и Азия, ведь именно через этот пролив идет значительная часть СПГ из Катара. США же, несмотря на статус крупного экспортера газа, быстро нарастить поставки не смогут – заводы по сжижению уже работают на пределе возможностей.

Пока энергоресурсы дорожают, фондовые рынки сыпятся. Азиатские акции упали в среднем на 1,6%, фьючерсы на американские индексы – более чем на 1,3%, а европейские площадки готовятся к открытию с минусом более 2%. Инвесторы массово выходят из рисковых активов, не дожидаясь развития событий.

Однако, когда все падает, растет то, что считают "безопасным". Золото подорожало примерно на 2%, а индекс доллара прибавил около 0,5%. Деньги ищут укрытие – классический сценарий глобального шока. В то же время даже гособлигации ведут себя нестабильно, ведь инфляционные риски из-за дорогой нефти могут свести на нет эффект "тихой гавани".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по нефтепроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, прежде чем месяц назад он был поврежден российским ударом, что привело к остановке поставок. Это может заставить Киев прекратить добычу нефти, если ситуация не изменится.

