Цены на арбузы в Украине упали втрое: сколько теперь стоит килограмм сезонного продукта
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине продолжается сезон сбора и продажи херсонских арбузов. Несмотря на задержку почти на месяц из-за прохладной погоды, в настоящее время фермеры наращивают объемы поставок, из-за чего цены на эту бахчевую культуру стремительно падают – на рынке уже можно купить арбузы по 12 грн/кг, что в три раза меньше, чем было в начале месяца.
Об этом свидетельствуют данные видеообзора с киевского оптового рынка "Столичный". Аграрии прогнозируют, что в разгар сезона цены упадут ещё сильнее – до 10 грн/кг.
Ситуация на полях Херсонской области
Всего в этом году под бахчевые культуры в Херсонской области отведено 1,5 тыс. га. Покупатели-оптовики сами приезжают в хозяйства, где в начале сезона арбузы весом от 5 кг отгружали по цене 10 грн/кг для дальнейшей доставки в регионы. А на отдельных участках собирают гибриды-гиганты весом 15-17 кг.
Аграрии отмечают, что для них крайне важно оперативно собрать урожай: если оставить сочную ягоду на жарком поле на неделю, она теряет качество. Своевременно собранный арбуз может сохранять товарный вид и реализовываться в магазинах и на рынках до трех недель.
Что с ценами на арбузы
По состоянию на 27 июля херсонские ранние арбузы гибрида "Лузитана F1" реализуются на оптовом рынке "Столичный" по 11 грн/кг оптом и 12 грн/кг в розницу.
Можно отметить, что с массовым поступлением продукции, выращенной в открытом грунте, стоимость, как и прогнозировалось, пошла вниз. Еще 22 июля цены на ранние арбузы на этой площадке составляли 15-17 грн/кг, а в начале месяца их продавали вообще по 40 грн/кг.
Предложение арбузов продолжает расти и на площадке EastFruit Trade Platform, где эта бахча стала несомненным лидером по количеству размещенных объявлений о продаже. Хотя цены на арбузы, а также дыни здесь обвалились вдвое – до 13-15 грн/кг. Ожидается, что цена реализации напрямую с фермерских хозяйств будет удерживаться на уровне около 10 грн/кг.
Цены в супермаркетах
Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что по состоянию на 28 июля цены на арбузы в крупнейших розничных сетях варьируются в пределах 19-25 грн/кг. На данный момент крупные сети установили следующие цены:
- "Фора" – 19,40 грн/кг;
- "Сильпо" – 25,00 грн/кг;
- Novus – акционная цена 19,99 грн/кг (обычная цена 24,99 грн/кг);
- Auchan – 19,90 грн/кг;
- Varus – 18,90 грн/кг.
Как уже сообщал OBOZ.UA, урожай картофеля в этом году вряд ли порадует потребителей низкими ценами. Производители уже столкнулись с погодными аномалиями, вспышками болезней и существенным подорожанием ресурсов, что делает невозможным появление дешевого овоща на рынке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!