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Украинские арбузы начали "заходить" на рынки: сколько стоят и как цена изменилась за год

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
4,2 т.
Иллюстративное фото, как изменились цены на арбузы в Украине
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В Украине начались продажи первых местных арбузов из Николаевской и Одесской областей. Средняя цена сейчас на рынках и в супермаркетах составляет от 40 до 70 грн/кг. Пока что арбузы остаются дорогими из-за небольших объемов нового урожая, но в разгар лета цены могут заметно снизиться благодаря массовому поступлению продукции.

Об этом говорится в видеообзоре рынка "Столичный". Отмечается, что сейчас продукция отгружается значительно дороже, чем в разгар сезона, когда цены традиционно снижаются из-за массового сбора урожая.

На рынках уже продают ранний сорт "Лузитана". Такие арбузы обычно небольшие по размеру и имеют характерное желтое пятно на боковой поверхности плода, которое свидетельствует о естественном созревании на поле. Согласно информации рынка, такие арбузы сейчас продаются по 40 грн/кг.

Ранее о начале продаж украинских арбузов сообщали и фермеры Одесской области. Первый урожай бахчевых культур собрали на полях Татарбунарского района. На Одесском рынке "Початок" стоимость арбузов в настоящее время колеблется в пределах 70 грн/кг.

Сколько стоят арбузы на рынках

Как удалось собрать ранний урожай

Фермеры объясняют, что ранние арбузы удалось вырастить благодаря технологии выращивания под мульчирующей пленкой. Такой способ помогает быстрее прогревать почву, ускоряет развитие растений и позволяет получить урожай на несколько недель раньше, чем при традиционном выращивании.

Пока на рынке ещё немного украинской продукции, поэтому цена остаётся высокой. До этого в Украине уже продавали арбузы, но преимущественно импортные — из Греции. С увеличением объемов сбора урожая на юге страны предложение арбузов будет постепенно расти, а это обычно приводит к снижению цен во второй половине лета.

Цены на арбузы в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, 8 июля арбузы в супермаркетах стоят в среднем 49,22 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются от 39,99 до 52,9 грн/кг.

В прошлом году, по данным мониторинга OBOZ.UA, стоимость арбузов в тех же супермаркетах составляла 27,11 грн/кг, что за год привело к подорожанию более чем на 20 грн. В настоящее время крупные сети установили следующие цены:

  • АТБ – 49,89 грн/кг;
Сколько стоят арбузы в супермаркетах
  • Сильпо 50,00 грн/кг;
На рынках появились первые арбузы
  • Varus — 44,90 грн/кг.
Первые местные арбузы уже продаются

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сезон украинской голубики летом 2026 года стартовал без задержек, однако из-за меньшего урожая и ограниченного предложения оптовые цены уже достигли 380–450 гривен за килограмм. По состоянию на начало сезона ягода стоит в среднем на 27% дороже, чем в прошлом году, хотя с увеличением объемов поставок в ближайшие недели ситуация на рынке может измениться.

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