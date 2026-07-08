Украинские арбузы начали "заходить" на рынки: сколько стоят и как цена изменилась за год

В Украине начались продажи первых местных арбузов из Николаевской и Одесской областей. Средняя цена сейчас на рынках и в супермаркетах составляет от 40 до 70 грн/кг. Пока что арбузы остаются дорогими из-за небольших объемов нового урожая, но в разгар лета цены могут заметно снизиться благодаря массовому поступлению продукции.

Видео дня

Об этом говорится в видеообзоре рынка "Столичный". Отмечается, что сейчас продукция отгружается значительно дороже, чем в разгар сезона, когда цены традиционно снижаются из-за массового сбора урожая.

На рынках уже продают ранний сорт "Лузитана". Такие арбузы обычно небольшие по размеру и имеют характерное желтое пятно на боковой поверхности плода, которое свидетельствует о естественном созревании на поле. Согласно информации рынка, такие арбузы сейчас продаются по 40 грн/кг.

Ранее о начале продаж украинских арбузов сообщали и фермеры Одесской области. Первый урожай бахчевых культур собрали на полях Татарбунарского района. На Одесском рынке "Початок" стоимость арбузов в настоящее время колеблется в пределах 70 грн/кг.

Как удалось собрать ранний урожай

Фермеры объясняют, что ранние арбузы удалось вырастить благодаря технологии выращивания под мульчирующей пленкой. Такой способ помогает быстрее прогревать почву, ускоряет развитие растений и позволяет получить урожай на несколько недель раньше, чем при традиционном выращивании.

Пока на рынке ещё немного украинской продукции, поэтому цена остаётся высокой. До этого в Украине уже продавали арбузы, но преимущественно импортные — из Греции. С увеличением объемов сбора урожая на юге страны предложение арбузов будет постепенно расти, а это обычно приводит к снижению цен во второй половине лета.

Цены на арбузы в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, 8 июля арбузы в супермаркетах стоят в среднем 49,22 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются от 39,99 до 52,9 грн/кг.

В прошлом году, по данным мониторинга OBOZ.UA, стоимость арбузов в тех же супермаркетах составляла 27,11 грн/кг, что за год привело к подорожанию более чем на 20 грн. В настоящее время крупные сети установили следующие цены:

АТБ – 49,89 грн/кг;

Сильпо – 50,00 грн/кг;

Varus — 44,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сезон украинской голубики летом 2026 года стартовал без задержек, однако из-за меньшего урожая и ограниченного предложения оптовые цены уже достигли 380–450 гривен за килограмм. По состоянию на начало сезона ягода стоит в среднем на 27% дороже, чем в прошлом году, хотя с увеличением объемов поставок в ближайшие недели ситуация на рынке может измениться.

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