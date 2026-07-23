Дешевойго картофеля в Украине не будет: каких цен на новый урожай следует ждать

Урожай картофеля в этом году вряд ли порадует потребителей низкими ценами. Производители уже столкнулись с погодными аномалиями, вспышками болезней и существенным подорожанием ресурсов, что делает невозможным появление дешевого овоща. Между тем сейчас цены на молодой картофель в супермаркетах начинаются от 15,6 грн/кг.

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Об этом сообщил AgroTimes директор одного из ведущих и крупнейших специализированных семеноводческих хозяйств Украины Николай Пономаренко. И хотя окончательная рыночная цена сформируется только после завершения уборочной кампании, он уже указал на ключевые факторы, которые будут удерживать стоимость на высоком уровне.

Почему картофель не будет дешевым

Погодные условия и болезни

Перепады температур, засухи, сильные осадки и град затруднили развитие растений и спровоцировали распространение фитофтороза и альтернариоза.

Более дорогая защита и удобрения

Чтобы сохранить урожай, хозяйства увеличили количество обработок фунгицидами и инсектицидами, цены на которые вместе с минеральными удобрениями существенно выросли.

Резкий скачок цен на топливо

Дизельное топливо в этом сезоне стоило около 79 грн/л по сравнению с примерно 65 грн/л в прошлом году.

Дефицит кадров и военные риски

Дополнительное экономическое давление создают нехватка рабочей силы из-за мобилизации и постоянные риски для инфраструктуры.

А может, не все так плохо?

Впрочем, по данным "Агробизнес сегодня", в настоящее время ситуация по регионам Украины остается неоднородной. Например, на хозяйствах в Днепропетровской области фиксируется урожайность ранних сортов картофеля, близкая к средней. Это связывают с наличием у них систем орошения, которые спасли растения от весенних заморозков и дефицита влаги.

При наличии систем полива хозяйствам удается избежать критических потерь, тогда как предприятия без доступа к воде остаются полностью зависимыми от погодных рисков.

Таким образом, осенняя стоимость картофеля на прилавках будет напрямую отражать повышенные затраты аграриев на выращивание и поддержание урожайности.

Цены на картофель в супермаркетах

По данным "Минфина", ранний картофель в розничной торговле в настоящее время продается в Украине в среднем по 20,97 грн/кг, что почти вдвое ниже, чем было в июне. В целом по состоянию на 23 июля в крупнейших сетях супермаркетов цены варьируются в диапазоне от 15,6 до 32,50 грн/кг:

Metro – 15,60 грн/кг;

Novus – 17,89 грн/кг;

Auchan – 17,90 грн/кг;

Megamarket – 32,50 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.

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