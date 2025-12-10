Цены могут вырасти в 10 раз: почему в Украине может резко подорожать интернет
Стоимость интернета (как мобильного, так и проводного) в Украине может вырасти до 10 раз – то есть до 3 тыс. грн в месяц. К тому последствию приведет уже подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о быстром и стабильном интернете.
Об этом сообщает "Минфин". Это объясняется тем, что внедрение новых технологий требует существенных инвестиций со стороны провайдера, а эти затраты переложат на конечного потребителя.
Что меняет закон 4670-IX
- Устанавливаются требования к скорости интернета (до 100 Мб/сек) – это должно быть официальным показателем, которого будут обязаны придерживаться операторы и провайдеры.
- Вводится краудсорсинг – клиенты самостоятельно будут тестировать скорость мобильного интернета и передавать эти данные регулятору. Запуск системы мониторинга сетей уже тестируется.
- Отменяется мораторий на плановые проверки выполнения лицензионных условий – это должно стимулировать операторов активнее расширять сети (это наиболее актуально в сельской местности).
- Национальный роуминг (возможность переключаться на других операторов в случае чрезвычайных ситуаций) продолжит действовать после окончания военного положения.
В дополнение к этому в Украине ввели для провайдеров норму о не менее 100 часов автономной работы сети.
Какая скорость мобильного интернета сейчас
Скорость мобильного интернета в Украине уже измеряют. Согласно результатам исследования Ookla, в крупнейших городах лидируют разные операторы.
"Киевстар"
- Киев – 34,7 Мбит/сек.
- Одесса – 42,23 Мбит/сек.
- Львов – 34,67 Мбит/сек.
Lifecell
- Киев – 22,54 Мбит/сек.
- Одесса – 25,39 Мбит/сек.
- Львов – 31,33 Мбит/сек.
Vodafone
- Киев – 24,82 Мбит/сек.
- Одесса – 22,12 Мбит/сек.
- Львов – 23,2 Мбит/сек.
Но самая большая проблема со скоростью – в периферии и наиболее "загруженных" районах крупных городов. На скорость влияют различные факторы:
- количество станций;
- уровень технологий передачи данных;
- нагрузка на сеть в конкретном месте и в конкретное время;
- совпадении частот, которые используют телефон и оператора.
Сколько будет стоить интернет "по-новому"
Но подорожание затронет не только мобильных, но и магистральных провайдеров. Чтобы обеспечить скорость на уровне 100 Мб/с, им придется покупать большие объемы трафика, что приведет к стремительному росту тарифов.
"Предоставить каждому такую скорость – не проблема технического характера, проблема в том, готовы ли украинцы за нее платить в десять раз больше, чем сейчас", — объясняет полтавский предприниматель Игорь Петриченко, который работает в сфере телекоммуникаций.
Он скептически относится к идее измерения скорости интернета пользователями, поскольку передача данных через Wi-Fi зависит не только от поставщика услуг, но и от качества роутера и даже электронных устройств вокруг.
Эксперты предупреждают, что, если провайдеров начнут строго контролировать, интернет в Украине может подорожать "до уровня Европы". А именно с 200-300 до 2-3 тысяч гривен в месяц.
Провайдеры также не исключают, что им придется массово обновлять оборудование. Многие из них используют технологию PON, где на один порт на гигабит "навешивают" до сотни абонентов, а иногда и больше. Поэтому для повышения скорости им понадобится ставить более мощные порты, что потребует немалых инвестиций и скажется на ценниках.
Другая причина роста тарифов – законодательное требование обеспечивать автономность работы сети в условиях перебоев с электроэнергией в течение 100 часов. Для этого понадобится закупка новых батарей и генераторов, которые нужно постоянно заправлять.
Это также скажется на себестоимости услуги. Как именно – зависит от объемов вложений в оборудование и количества абонентов: если тарифы крупных провайдеров (не менее 1 млн абонентов) вырастут на 2-3 гривны, более мелкие компании (до 1000 абонентов) будут вынуждены существенно повысить ценник и даже могут уйти с рынка.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что сейчас стоимость базовых мобильных тарифов в Украине сейчас сопоставима с ценами в соседних странах – однако существенно отличается по наполнению. В частности, украинские операторы предлагают большие объемы интернета и минут за меньшие деньги, чем их европейские конкуренты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!