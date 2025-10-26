Платят ли украинцы за мобильную связь больше, чем соседи: OBOZ.UA узнал, как операторы формируют тарифы и будет ли масштабное подорожание

Стоимость базовых мобильных тарифов в Украине сейчас сопоставима с ценами в соседних странах – однако существенно отличается по наполнению. В частности, украинские операторы предлагают большие объемы интернета и минут за меньшие деньги, чем их европейские конкуренты.

В то же время в пересчете на среднюю зарплату мобильная связь для украинцев остается одной из самых дорогих в регионе. Но местный рынок все равно является одним из наиболее конкурентных и клиентоориентированных в Европе.

Почему украинская мобильная связь так дорого стоит, лучше ли ситуация в Европе, будут ли расти тарифы и как выбрать наиболее выгодное предложение.

Сколько стоят базовые мобильные тарифы в Украине и соседних странах

Чтобы сравнить стоимость мобильной связи, мы проанализировали самые дешевые базовые тарифы трех ведущих операторов Украины и самых популярных операторов соседних стран.

Украина

Оператор Название тарифа Цена Условия "Киевстар" ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 350 грн/4 недели (28 дней) 20 ГБ мобильного интернета. Безлимитные звонки по сети. 150 мин для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (16 стран по всему миру). Vodafone Flexx GO 320 грн/4 недели (28 дней) 25 ГБ мобильного интернета. Безлимитные звонки по сети. 500 мин для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (28 стран Европы). lifecell Макси 300 грн/4 недели (28 дней) Всего 40 ГБ мобильного интернета (принцип: 20 ГБ "базовых" + 20 ГБ за своевременную оплату). Безлимитные звонки по сети. Всего 1 500 мин для звонков на другие мобильные и городские номера по Украине (принцип: 750 "базовых" мин + 750 мин за своевременную оплату.

Соседние страны

Страна Оператор/тариф Базовая цена (по официальному курсу НБУ на середину октября) Условия Польша По данным My mobile, самым популярным оператором является Orange Polska. Самым дешевым базовым тарифом для новых клиентов является Plan XS. 45 злотых/30 дней (513 грн). 15 ГБ/месяц (стандартные 10 ГБ + 5 ГБ на 24 месяца при онлайн-заказе). Безлимитные звонки, SMS и MMS в Польше и странах Европейского Союза. Молдова Самым популярным оператором в этой стране, по данным Budde Comm, является Orange Moldova. Самый дешевый же его базовый тариф – Мах 150. 150 леев в месяц (почти 372 грн). Безлим на звонки в сети. 450 мин на другие номера в Молдове. Базовые 15 ГБ мобильного интернета. Венгрия По сообщению Scope Ratings, самым популярным оператором в ней является Magyar Telekom. Самый дешевый базовый тариф – Net S + Mobile S. 4 990 форинтов в месяц (620 грн). 50 минут на звонки: на внутренние номера из Венгрии и стран ЕС, а также на номера ЕС за рубежом при звонках из страны Евросоюза. 5 ГБ мобильного интернета внутри страны и в ЕС. Румыния По данным Ancom, самым популярным мобильным оператором в стране является Orange. Самый дешевый же его базовый тариф – Fun. 6,1 евро в месяц (296 грн). Безлим на звонки и SMS по стране. 100 мин на международные звонки. 5-10 ГБ мобильного интернета. Словакия Как сообщает Budde Comm, самым популярным оператором страны является Orange Slovakia. Самый дешевый предлагаемый им базовый тариф – Základný. 19,47 евро в месяц (почти 945 грн). 200 мин на звонки по Словакии, ЕС и в страны, с которыми оператор имеет стандартные роуминг-тарифы (Зона 1). Безлимитные SMS и MMS по Словакии, ЕС и Зоне 1. 5 ГБ мобильного интернета.

Где самая "выгодная" мобильная связь

Таким образом, анализ базовых мобильных тарифов в регионе ппродемонстрировал значительные различия в ценовой политике и объемах услуг. Это свидетельствует о глубокой дифференциации мобильных рынков, их конкурентоспособности и экономических условий.

Лидерство же по объему услуг удерживает Украина. Ее операторы предлагают:

Самые большие пакеты мобильного интернета.

Значительное количество минут за умеренную цену.

В частности, lifecell выгоден из-за большого пакета минут и данных, а Vodafone – из-за международных минут.

В то же время в целом мобильная связь в соседних государствах стоит значительно дороже. Особенно в Словакии и Венгрии.

В какой стране мобильная связь стоит дешевле всего

Для того же, чтобы понять, где базовые мобильные тарифы самые низкие, мы решили сравнить их со средними зарплатами соответствующих стран – чтобы определить, сколько обычный гражданин может купить на свои деньги самых дешевых тарифных пакетов.

Соседние страны

Страна Средняя зарплата Количество мобильных пакетов на среднюю зарплату Польша По данным Центрального статистического управления страны, в І квартале 2025 года средняя валовая зарплата (до вычета налогов) в Польше составила 8 962 злотых. 199 Молдова По данным Национального бюро статистики, во II квартале средняя зарплата составляла 15 471 лей. 103 Венгрия По данным Центрального статистического управления, в конце I полугодия 2025 года средняя зарплата до вычета налогов составила 702 800 форинтов. Около 141 Румыния По данным Национального института статистики страны, в августе-2025 средняя брутто-зарплата в Румынии составляла 9 002 лея. По данным же Европейского центального банка, сейчас 1 евро стоит 5,09 лея. Около 290 Словакия По данным Статистического офиса Словацкой Республики, во II квартале 2025 года средняя зарплата в стране составила 1 654 евро. Около 86

Украина

Как сообщили в Госстате, в августе средняя зарплата в Украине составила 25 911 грн. Соответственно, обычный украинец может на нее купить:

74 пакета самого дешевого базового тарифа "Киевстара".

81 пакет Vodafone.

86 пакетов lifecell.

Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению со своими соседями украинцы фактически могут приобрести наименьшее количество пакетов с самыми дешевыми базовыми мобильными тарифами. Но наполнение этих тарифов остается достаточно конкурентным.

Иными словами, даже при ограниченной покупательной способности украинцы получают доступ к сравнительно качественным и функциональным мобильным услугам. Это свидетельствует о том, что рынок мобильной связи в Украине является конкурентным и эффективным, а основная проблема заключается не столько в доступности услуг, сколько в экономических возможностях абонентов для их приобретения.

Почему в Украине дорогая мобильная связь

Главной же причиной дорогой мобильной связи в Украине, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, является полномасштабная война. Ведь, пояснил он, из-за нее в цену любого товара – не только мобильных тарифов – "закладываются проблемы" с:

Логистикой.

Персоналом.

Энергонезависимостью и энергоустойчивостью.

"Если, условно, любая страна окажется в тех же условиях, что и Украина, то их мобильные операторы также будут повышать цены. Потому что будут закладывать фактор войны – то есть уничтожение инфраструктуры, ее восстановление, установка на базовых станциях аккумуляторов, генераторов, солнечных панелей и любых источников альтернативной электроэнергии", – пояснил эксперт.

Операторам пришлось вкладываться в энергоустойчивость

Он акцентировал: все сети в мире строились "под мирную жизнь". То есть с расчетом по меньшей мере на стабильное энергоснабжение.

И именно поэтому, подчеркнул эксперт, когда начались первые блэкауты, все операторы в Украине столкнулись с проблемой питания. Поскольку, пояснил Глущенко, даже имеющиеся аккумуляторы "устанавливались на случай кратковременных отключений".

"То есть на 10-30 минут. И состояние их было таким, что они не были готовы к работе в условиях блэкаутов", – констатировал эксперт.

Соответственно, пояснил он, операторам пришлось вкладываться в энергоустойчивость. Что не могло не отразиться на тарифах, ведь:

С одной стороны, оборудование приходится закупать дорогое, оперативно и в больших количествах.

С другой – нужно вкладываться в его обслуживание.

Впрочем, признал Глущенко, это дало результат. Ведь украинцы теперь остаются на связи даже во время экстремальных обстоятельств.

"Иностранцы очень удивляются: электричества нет, а интернет есть. У нас, наверное, самые устойчивые и защищенные сети", – заверил он.

Дорогая логистика

Другим фактором, отразившимся на тарифах, пояснил Глущенко, является дорогая логистика. Дело в том, что из-за войны для доставки того же оборудования операторы вынуждены использовать преимущественно дорогой автомобильный транспорт.

"У нас очень много цепочек поставок изменились или уничтожены. И каждое построение новой цепочки – это дополнительные деньги. Теперь надо везти фурами, а топливо подорожало. И все эти расходы, конечно, закладываются в тарифы", – констатировал он.

Тарифы будут повышаться

Соответственно, констатировал эксперт, украинцам нужно быть готовыми к тому, что операторы не будут фиксировать стоимость своих тарифов – и те будут повышаться. Ведь:

С одной стороны, это связано с обновлением услуг, сервисов и себестоимости.

С другой – "бизнес есть бизнес и никто не откажется от возможности заработать".

"Например, тот тарифный план, которым я пользуюсь, пока не подорожал. Но я вижу, что другие предложения дорожают. Поэтому ожидаемо, что рано или поздно мой тариф также поднимется на какой-то процент в цене", – признал Глущенко.

Впрочем, отметил он, повышение тарифов является "постепенным процессом". Поэтому одномоментного подорожания всех предложений на рынке ожидать не стоит.

Как формируются мобильные тарифы

В целом же, пояснил Глущенко, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:

Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.

То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.

Добавляются налоги и маржа.

"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.

В Украине больше "демократии", чем в Европе

Вместе с тем, отметил эксперт, украинский рынок мобильной связи значительно отличается от европейского – в т.ч. рынка стран-соседей. Так:

В Европе, по его словам, как правило, абонента заставляют подписать контракт на год-два или больше.

"И не так просто с этого контракта спрыгнуть. Потому что, если ты подписал контракт, тебе могут сказать, мол, мы не против, чтобы ты ушел от нас к кому-то из конкурентов, но было бы неплохо, чтобы ты там какие-то штрафы уплатил или пеню либо компенсировал наши недополученные доходы", – объяснил Глущенко.

В Украине же главным его правилом является "платишь – пользуешься, не платишь – не пользуешься".

То есть условия гораздо более демократичные и клиентоориентированные.

Причиной этого, по его словам, является то, что украинские операторы работают в условиях высокой конкуренции. Тогда как в Европе "телеком всегда был монополизированным".

"Как правило, это была бывшая государственная компания, поэтому частная конкуренция была достаточно слабой. Однако когда у тебя много игроков, они не могут между собой договориться и сделать картельный сговор", – рассказал эксперт.

Почему украинцам "дают" так много мобильного интернета

Еще одной особенностью украинского рынка, по его словам, является большое количество гигабайтов, которые предоставляют своим абонентам наши операторы. Причина этого, по словам Глущенко, кроется в том, в каких условиях развивался украинский мобильный интернет.

"Мобильные операторы конкурировали прежде всего с операторами фиксированной связи. Поэтому они выбрали модель, при которой зарабатывали на голосовой связи, а интернет был дешевым", – объяснил он.

Сама же эта конкуренция, по его словам, возникла из-за низкого порога входа на рынок провайдинга. Дело в том, что, в отличие от Европы, пояснил эксперт, у нас "был очень дешевый вход на рынок".

"Условно говоря, любой мог строить сеть. Для этого надо было просто зарегистрироваться – и все. Не было никаких лицензионных сборов и других преград. Государство на них не обращало внимание – и они потихоньку строили себе сети", – рассказал Глущенко.

Последнее, по его словам, и стало главной силой украинского телекома. Ведь большое количество игроков порождает конкуренцию, которая, в свою очередь, заставляет компании развиваться.

"Если, условно, ты не подготовился к блэкаутам, то твои абоненты пойдут к тому, кто подготовился. Рынок все расставит по своим местам", – констатировал эксперт.

Какой мобильный тариф выбрать

Для того же, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, советует Глущенко, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.