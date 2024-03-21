Транзакции отклоняются, а деньги возвращают: китайские банки неожиданно ограничили российские платежи – СМИ

Около десяти банков в Китае перестали принимать платежи из России, осуществленные в юанях. Транзакции отклоняются, а деньги возвращают клиентам. Введение ограничений, вероятно, связано с тем, что финучреждения боятся попасть под вторичные санкции США. Такие правила усложняют жизнь бизнесу из РФ, но россияне активно ищут новые пути обхода санкций.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на слова источников с платежного рынка и представителей российского бизнеса. По словам участников рынка, китайские банки непублично сообщили клиентам из России, что отказываются принимать платежи в юанях.

В частности, как сообщают источники, такие уведомления поступили, по меньшей мере, от 8 банков Китая. Это:

Ping An Bank;

Bank of Ningbo;

China Guangfa Bank;

Kunshan Rural Commercial Bank;

Great Wall West China Bank;

Shenzhen Rural Commercial Bank;

Dongguan Rural Commercial Bank;

China Zheshang Bank.

Кроме того, российские транзакции в юанях не проводят китайские банки с международным участием. Это филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Они перестали проводить операции с клиентами из России сразу после введения санкций.

Китайские же банки перестали принимать платежи в юанях из России примерно с середины января 2024-го. Участники рынка предполагают, что новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Отказ принимать платежи в юанях из России усложняет проведение расчетов для российских компаний, сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Впрочем, уже около 80% российских предприятий, регулярно работающих с Китаем, открыли филиалы в "дружественных" России странах. То есть российский бизнес ищет все новые и новые пути для обхода санкций.

В целом проблемы с расчетами в Китае и Турции начали возникать у россиян с конца декабря 2023 года. Это произошло после вступления в силу 12-го пакета санкций ЕС против России. На его фоне США усилили контроль за компаниями из третьих стран, которые сотрудничают с россиянами. Тогда китайские банки стали закрывать прием платежей в долларах из России, ведь такие операции легко отслеживаются в США.

Как сообщал OBOZ.UA, также в январе государственные банки Китая заказали проверку своего российского бизнеса. Действовать подобным образом китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, помогающих РФ в войне против Украины.

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