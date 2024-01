Госбанки Китая вводят ограничения против России, чтобы не "ссориться" с США – Bloomberg

Государственные банки Китая ужесточают направленные против России ограничения. В частности, по крайней мере, 2 учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Примечательно, что действовать подобным образом китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, помогающих РФ в войне против Украины.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что также китайские банки намерены:

разорвать связи с клиентами из санкционного списка;

прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору – при чем, независимо от валюты и места проведения транзакций.

Сама же проверка китайскими банками своего российского бизнеса, объясняют аналитики, будет распространена на нероссийских клиентов. Которые:

ведут бизнес в России;

перевозящих критически важные товары в Россию через третьи страны.

"Это подчеркивает, что Китай соблюдает санкции США. Несмотря на его принципиальное противодействие им и обещания поддерживать экономические связи с Россией", – говорится в сообщении.

Причиной же этого, отмечается, может быть заявление Минфина США о намерении использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют заключению Россией сделок по закупке оборудования, необходимого для ее военной машины.

При этом напоминается: в феврале 2022 года Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. приняли меры по ограничению финансирования российских сырьевых товаров. При том, что "санкции тогда не затронули энергетический сектор России".

В целом же, констатируют аналитики, это не первый случай, когда китайские банки решают поддержать санкции США. В частности, ранее 4 крупнейших госучреждения уже соблюдали ограничения против Ирана и Северной Кореи – "чтобы избежать потери доступа к клиринговой системе в долларах".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Китай начал поставлять в Россию в 10 раз больше станков с числовым программным управлением, которые используются в военной промышленности, чем до полномасштабного вторжения россиян в Украину. В феврале 2022 года китайские производители продали в РФ инструментов с ЧПУ на 6,5 млн долларов, а в июле 2023-го – уже на 68 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!