Таможенные схемы и махинации на авторынке: всплыли новые эпизоды дела Миндича

Временная следственная комиссия Верховной Рады под председательством Ярослава Железняка рассмотрела новые эпизоды дела, известного как"Миндичгейт", а также вопросы таможенных схем и махинаций на авторынке.

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Об этом в Facebook сообщила народный депутат София Федина. По её словам, благодаря работе ВСК, Таможни и Бюро экономической безопасности удалось пресечь схему с использованием поддельных сертификатов происхождения товаров.

В то же время, как отметила депутат, открытым остается вопрос о должностных лицах, которые могли быть причастны к сокрытию этой схемы, а также о размерах убытков государственного бюджета.

Автомобильные схемы

Федина сообщила, что одним из вопросов, рассмотренных комиссией, стали схемы занижения стоимости автомобилей при заключении договоров купли-продажи.

По приведенным ею данным, 814 автомобилей были официально проданы за 1 гривну. Кроме того, 26% всех договоров купли-продажи транспортных средств оформлялись по цене менее 50 тысяч гривен. Среди таких случаев, по словам депутата, были и автомобили премиум-класса.

"Очевидно, что речь идет не о благотворительности, а об уклонении от уплаты налогов. Государство должно наконец навести порядок с фиктивными оценками и доначислить неуплаченные средства в бюджет", – написала Федина.

Закупки блоков

Отдельно в ходе заседания ВСК подняли вопрос о закупках бетонных блоков для Оператора газотранспортной системы Украины.

По словам депутата, внимание привлекли не сами блоки, а механизм проведения закупок. Она отметила, что в большинстве тендеров конкуренция была минимальной, а победителями становились компании, не имевшие необходимых производственных мощностей и ресурсов.

Также Федина заявила, что блоки закупались у производителей по цене 7–8 тысяч гривен, после чего продавались государственному предприятию уже по 14–15 тысяч гривен. После огласки в ОГТС, по ее словам, начали внутреннюю проверку.

Реакция комиссии

Народный депутат также сообщила, что исполняющий обязанности руководителя "Энергоатома" Павел Ковтонюк не явился на вызов ВСК.

"Показательно, что и.о. руководителя "Энергоатома" Павел Ковтонюк проигнорировал вызов ВСК. В связи с этим комиссия обратилась в Минэкономики и Наблюдательный совет компании по поводу препятствования ее работе", – отметила Федина.

По её словам, комиссия продолжает работу по изучению выявленных фактов, а общество должно и в дальнейшем задавать вопросы о возможных злоупотреблениях.

Что еще известно о деле

Напомним, Хозяйственный суд Киева постановил взыскать 97,4 млн грн штрафных санкций с ООО "МИЛИКОН ЮА" – компании, которая фигурирует в деле бизнесмена Тимура Миндича и поставляла Министерству обороны бронежилеты, не прошедшие проверку качества.

История получила огласку после обнародования разговора, в котором Миндич просил тогдашнего министра обороны Рустема Умерова содействовать подписанию актов приемки продукции. Однако военные отказались принимать бронежилеты из-за выявленных недостатков, а контракт впоследствии был расторгнут.

ООО "МИЛИКОН ЮА" в начале 2025 года выиграло государственный тендер на поставку бронежилетов для украинских военных на сумму 217 млн грн. Компания выполнила условия по срокам доставки, однако в ходе приемочного контроля возникли претензии к качеству продукции.

Согласно материалам дела, часть бронежилетов не соответствовала установленным требованиям. В частности, сообщалось об использовании китайских бронеплит, а также о производственных дефектах, из-за которых изделия не выдерживали необходимых испытаний.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич подал иск против президента Украины в связи с санкциями, введенными в ноябре 2025 года. Иск поступил в Кассационный административный суд 14 мая.

Еще раньше OBOZ.UA сообщал, что Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседание не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

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