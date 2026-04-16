Міндіч і Єрмак отримали повістку до ВАКС, але не з'явилися: спливли подробиці

Фигуранты дела "Мидас", подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседание не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Украинская правда". По данным собеседников издания, Тимур Миндич получил вызов в ВАКС. Такую же повестку направили и Андрею Ермаку.

Заседание в Высшем антикоррупционном суде касалось вопроса ареста имущества. Речь идет о результатах обысков на объектах, связанных с Миндичем, которые правоохранители проводили в ноябре прошлого года по адресу Грушевского, 9А в Киеве.

Журналисты отмечают, что перечень изъятых вещей во время следственных действий является нетипичным. В частности, правоохранители изъяли пульты от бытовой техники, предметы личной гигиены, одежду и обувь.

По словам источников медиа, это может свидетельствовать о подготовке к проведению биологических экспертиз. Исследования должны установить принадлежность этих предметов конкретным людям. В то же время ни Миндич, ни Ермак на заседание суда не явились.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины направил в Израиль запрос об экстрадиции фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана. Специалисты Офиса генерального прокурора совместно с представителями НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов дела.

Также OBOZ.UA сообщал, Национальное антикоррупционное бюро уже передало по инстанциям документы, необходимые для экстрадиции из Израиля подозреваемого по делу по хищению денег в энергетической сфере Украины в военное время – так называемом деле "Мидас" – бизнесмена Тимура Миндича. Однако в НАБУ не заинтересованы в сотрудничестве с подозреваемым для получения новой информации.

