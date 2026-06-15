Скандал вокруг бронежилетов Миндича получил продолжение: суд обязал компанию выплатить 97 млн грн

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать 97,4 млн грн штрафных санкций с ООО "МИЛИКОН ЮА" – компании, которая фигурирует в деле бизнесмена Тимура Миндича и поставила Минобороны бронежилеты, не прошедшие проверку качества. Скандал получил огласку после обнародования разговора, в котором Миндич просил тогдашнего министра обороны Рустема Умерова содействовать подписанию актов приемки, однако военные отказались принимать бракованную продукцию, а впоследствии контракт был расторгнут.

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Об этом говорится в решении по делу № 910/14189/25. Ее рассматривали в закрытом режиме по просьбе представителей Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое после реорганизации стало правопреемником Государственного оператора тыла (ГОТ).

История началась в начале 2025 года, когда ООО "МИЛИКОН ЮА" выиграло государственный тендер на поставку бронежилетов для украинских военных на сумму 217 миллионов гривен. Контракт предусматривал поставку нескольких партий бронежилетов в течение года. Формально компания выполнила свои обязательства по срокам доставки, однако при проверке качества возникли серьезные проблемы.

В ходе приемочного контроля выяснилось, что часть продукции не соответствует установленным требованиям. По информации, обнародованной в рамках дела, в бронежилетах использовались китайские бронеплиты, а сами изделия не выдерживали испытаний и имели производственные дефекты. Из-за этого ответственные лица отказались подписывать акты приемки товара.

Дополнительный резонанс ситуация приобрела после появления аудиозаписей, на которых якобы зафиксирован разговор между Тимуром Миндичем и тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. На записях обсуждается ситуация с непринятыми бронежилетами и возможность ускорить процедуру их согласования. В частности, Миндич подчеркивал, что для него это "большие деньги" и просил посодействовать в решении вопроса с приемкой продукции.

В то же время акты приемки так и не были подписаны, поскольку военные, ответственные за проверку снаряжения, отказались принимать продукцию, не соответствующую стандартам качества. Именно это решение могло предотвратить попадание некачественных бронежилетов непосредственно в воинские подразделения.

После дальнейших проверок договор с поставщиком был расторгнут. Однако контракт содержал пункт о финансовой ответственности за поставку некачественного товара. Впоследствии Государственный оператор тыла, а после реорганизации, Агентство оборонных закупок обратилось в суд с требованием взыскать предусмотренные договором штрафные санкции.

Суд согласился с аргументами истца и вынес решение о взыскании с компании 97 430 200 гривен.

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