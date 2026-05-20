Миндич подал в суд на Зеленского: чего требует

Бизнесмен Тимур Миндич обжаловал в Верховном Суде санкции, введенные против него указом президента Владимира Зеленского. Иск поступил в Кассационный административный суд 14 мая.

Сейчас суд уже определил состав коллегии, которая будет рассматривать дело. Иск обнародовал портал Судебной власти Украины.

Предметом иска является требование признать противоправным и отменить указ Президента Украины №843/2025 от 13 ноября 2025 года. Третьими сторонами по делу указаны Кабинет Министров, СНБО и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно данным судебного реестра, производство получило номер П/990/181/26. Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством Михаила Билака. В состав коллегии также вошли судьи Соколов, Мацедонская, Уханенко и Мельник-Томенко.

Ответчиком по делу указан Президент Украины Владимир Зеленский. Интересы истца представляет адвокат Андрей Костенок. Сейчас дело находится на стадии назначения состава суда. Дата первого судебного заседания пока не обнародована.

Напоминаем, что украинский бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины в конце июля 2025 года и с тех пор находится за пределами нашей страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что фигуранты дела "Мидас", подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

