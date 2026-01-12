В январе-октябре 2025 года Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США с объемом 1,8 млн долларов, обойдя Канаду, тогда как Украина заняла третье место с 155,3 тыс. долларов. Отмечается, что это стало возможным не из-за спроса, а из-за торговых пошлин США, которые оставили для РФ возможность беспошлинного экспорта неподсанкционной продукции.

Об этом пишет UkrAgroConsult. В денежном выражении российский экспорт гречки в Соединенные Штаты за первые десять месяцев 2025 года достиг 1,8 млн долларов.

Для сравнения, Канада поставила гречки на 1,6 млн долларов, что и позволило РФ формально стать лидером в этом узком сегменте рынка. Хотя разница между двумя странами небольшая, для Москвы этот результат стал символическим – это самый высокий показатель с 2022 года, когда США закупили российской гречки на 3,3 млн долларов.

Другие экспортеры значительно отстают от двух лидеров. Украина заняла третье место с объемом поставок 155,3 тыс. долларов, Китай экспортировал гречки на 121,7 тыс. долларов, а Литва замкнула пятерку с показателем 119,7 тыс. долларов. На этом фоне "гречневый рекорд" РФ выглядит громко только в относительном измерении, ведь речь идет о небольшом по объемам сегменте аграрной торговли.

Аналитики отмечают, что причина роста поставок российской гречки – не внезапный всплеск любви американских потребителей к этому продукту. Ключевую роль сыграла торговая политика США, в частности пошлины, введенные во время президентства Дональда Трампа. Они усложнили экспорт агропродукции для ряда стран, тогда как Россия сохранила возможность беспошлинно поставлять в США товары, не подпадающие под санкции, среди которых и гречка.

В результате возникла парадоксальная ситуация, что страна-агрессор получила торговые преимущества в нише, где для других поставщиков рынок фактически сузился. Именно эти "окна возможностей" и позволили РФ обойти Канаду, несмотря на общее сокращение экономических связей с Западом.

Несмотря на громкие заявления российских медиа о "крахе санкций", реальный масштаб этого достижения остается скромным. Объемы поставок гречки не имеют системного влияния ни на американский рынок, ни на мировую торговлю. Впрочем, для внутренней российской пропаганды даже такой результат становится аргументом о якобы незаменимости РФ для мировой экономики.

