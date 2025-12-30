В России больше не осталось дешевой нефти: доходы Кремля резко сократятся

Россия исчерпала запасы углеводородов с низкой себестоимостью добычи. Поэтому доля доходов от продажи нефти и газа в казне страны-агрессора будет неуклонно сокращаться в средне- и долгосрочной перспективе.

Видео дня

Об этом, как сообщают росСМИ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он констатировал, что период легкодобываемой нефти в стране завершился, а значит страну ждут более тяжелые времена.

Сейчас разработка труднодоступных пластов требует значительно больших затрат, чем раньше. Поэтому государство будет вынуждено снизить налоговое давление на отрасль, чтобы поддержать рентабельность новых энергетических проектов.

"Мы предусматриваем дополнительные льготные режимы налогообложения и понимаем прекрасно, что ориентироваться на большие уровни поступлений нефтегазовых доходов нам не приходится в долгосрочной перспективе", — сказал Силуанов.

Силуанов отметил, что если еще несколько лет назад нефтегазовые поступления формировали до 50% казны, то по итогам текущего года эта доля упадет до 23%, а в следующем году сократится еще на 1 п.п. Согласно долгосрочному бюджетному прогнозу правительства РФ, ситуация будет ухудшаться:

к 2042 году доходы от нефти и газа упадут до 1,9% ВВП (самый низкий показатель с начала 2000-х);

(самый низкий показатель с начала 2000-х); после 2030 года начнется стремительное ускорение спада: к 2033-му — менее 3% ВВП , к 2036-му — менее 2,5% ВВП ;

, к 2036-му — ; а консервативный сценарий предполагает, что за 17 лет доля энергоресурсов в бюджете может упасть до критических 9,5%.

Также под вопросом оказалось само присутствие России на мировом рынке нефти. "Энергостратегия-2050" предупреждает: без технологического прорыва, который сейчас ограничен санкциями, добыча нефти может обвалиться с текущих 520 млн тонн до 287 млн тонн к 2050 году.

В таком случае экспортный потенциал страны сократится втрое. Однако существует и "стресс-сценарий", который учитывает усиление санкционного давления и глобальный переход мира на возобновляемую энергию. При таком развитии событий:

добыча нефти в РФ упадет до 171 млн тонн (втрое меньше чем сейчас);

(втрое меньше чем сейчас); экспорт нефти обнулится, а свободных баррелей для продажи за границу просто не останется, потому что весь ресурс будет потребляться внутри страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!