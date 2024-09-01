Свет будет выключаться вне графиков: в ряде областей Украины ввели экстренные отключения

В Украине вечером 1 сентября были введены аварийные отключения электроэнергии. Они коснулись Киева, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, частично Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областей.

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Объявление об этом сделала пресс-служба "Укрэнерго". Экстренные отключения начались с 20:35 воскресенья.

"Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно не действуют", – заявили в компании в 21:25.

В ДТЭК попросили пользователей экономить свет, если он есть, чтобы помочь стабилизировать систему. "Спасибо за ваше понимание", – обратились в ДТЭК к украинцам.

В Житомирской ОВА добавили, что такие отключения без предупреждения – это крайняя необходимость, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений.

"Уважаемые потребители, обратите внимание, при одновременном введении в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", – указали в Кировоградоблэнерго.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, предупредить граждан об экстренных отключениях света заранее невозможно, поскольку они не являются плановыми. Этот шаг необходим в случаях, когда необходимо срочно защитить систему от чрезмерной нагрузки, объясняли в ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

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