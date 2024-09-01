"Это всегда неожиданно": энергетики объяснили, почему не предупреждают об экстренных отключениях света

Предупредить граждан об экстренных отключениях света невозможно, поскольку они не являются плановыми. Этот шаг необходим в случаях, когда необходимо срочно защитить систему от чрезмерной нагрузки.

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Объяснение на своем Facebook-аккаунте 1 сентября опубликовало ЧАО "ДТЭК Киевские электросети". В компании подчеркнули, что экстренные отключения – это всегда неожиданно.

"Мы делаем это только тогда, когда нужно срочно защитить систему от перегрузки. Как только получаем команду об экстренном отключении, информируем об этом на нашей странице (в социальной сети Facebook. – Ред.) и на сайте", – разъяснила пресс-служба.

Напомним: после российского обстрела 26 августа, самого масштабного за время полномасштабной войны, энергетическая ситуация в Украине усложнилась.

Графики отключений электричества были задействованы в том числе 1 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко ранее прогнозировал, что ситуация с энергоснабжением может стабилизироваться уже в ближайшие дни – в первых числах сентября.

– Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский считает, что проблемы с электроснабжением из-за обстрелов со стороны РФ могут продолжаться еще два года.

– Зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается.

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