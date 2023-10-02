Супермаркеты переписали цены на важнейший продукт: стоимость значительно выросла

В Украине значительно выросли цены на свинину и сало в супермаркетах. Стоимость некоторых видов мяса превысила 260 грн.

В свою очередь, сало почти достигло отметки в 260 грн/килограмм. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен от портала Минфин.

Так, в сентябре по сравнению с августом цены выросли следующим образом:

грудинка – со 175,50 грн/кг до 179,67 грн/кг;

лопатка – со 191,97 грн/кг до 194,90 грн/кг;

ошеек – с 256,43 грн/кг до 262,17 грн/кг;

подчеревок – со 180,49 грн/кг до 181,24 грн/кг;

ребра – со 182,46 грн/кг до 182,96 грн/кг;

шашлык – с 212,73 грн/кг до 218,79 грн/кг.

Видео дня

Домашнее сало в среднем по супермаркетам выросло в цене с 252,82 грн/кг до 254,00 грн/кг. В свою очередь, соленое – с 251,77 грн/кг до 278,80 грн/кг.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине осенью 2023-го может подорожать хлеб – один из ключевых продуктов в рационе граждан. По словам экспертов, на цены повлияет целый ряд факторов – от погоды до бизнес-тарифов на электроэнергию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!