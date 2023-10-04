В Украине стремительно меняются цены на важный продукт: чего ожидать

В Украине началось традиционное для осенне-зимнего периода подорожание яиц – одного из главных продуктов в рационе граждан. За сентябрь цены на яйца выросли на 2%. Однако тенденция усиливается – уже в первых числах октября десяток яиц первой категории стоит на 4 грн дороже, чем в сентябре.

Об этом свидетельствует мониторинг OBOZREVATEL. Так, если в середине сентября 10 яиц (С1) в фирменной упаковке производителя стоили 47-49 грн, то по состоянию на 4 октября цены на самые популярные марки колеблются в диапазоне 51-53 грн.

Не брендированные яйца, впрочем, можно купить значительно дешевле. Например, в "АТБ" десяток предлагают за 43 грн, а в "Варусе" – за 46,9 грн (правда, уже высшей категории).

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Цены на яйца: что будет дальше

Специалисты уверены: рост цен на этот продукт будет продолжаться. Например, финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий еще в сентябре предупреждал, что в течение следующих двух кварталов (с середины осени-2023 по середину весны-2024) стоимость куриных яиц может вырасти на 25-30%.

По его подсчетам, до конца года десяток яиц будет стоит минимум 52 грн за десяток, а максимум – 80 грн. При этом эксперт все же считает, что цены не превысят уровень того же сезона прошлого года.

Как объяснил член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в октябре и в последующие месяцы подорожание яиц объясняется именно сезонным фактором. Так, с началом холодов уменьшаются поставки куриных яиц из домашних хозяйств. Этот источник является существенным на рынке, потому товара станет меньше. А это, в свою очередь, ведет к росту цен.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что этой осенью в Украине может подорожать еще несколько основных пищевых продуктов. В частности, это хлеб, мясо и молочка.

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