Суд принял важное решение по скандальной поставщице яиц по 17 грн для ВСУ: что решил ВАКС

В Украине избрали меру пресечения скандальной владелице фирм-поставщиков, которые подозревают в коррупции с закупкой продуктов для украинских военных (т. н. дело о "яйцах по 17 грн"). Хотя ее имя не называется, ранее была опубликована информация, что речь идет о Татьяне Глиняной.

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Как сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре, 28 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение приняли заочно, поскольку женщина как минимум с апреля скрывается от правосудия за рубежом.

Поэтому следственный судья решит вопрос о применении меры пресечения после задержания подозреваемой и доставки ее к месту проведения досудебного расследования.

Детали дела

21 января 2023 года издание"Зеркало недели" опубликовало материал, в котором утверждается, что при участии Министерства обороны разворовываются средства на закупки продуктов для ВСУ. В материале говорится, что министерство подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен. То есть, Минобороны во время войны заключило соглашение с фирмой-"прокладкой".

Отмечается, что ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева тогда была около 7 грн за штуку, а картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляла 8-9 грн.

В минобороны тогда заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

На фоне скандала подал в отставку заместитель министра обороны. Также Бюро задержало предпринимателей, которые продавали войску яйца по 17 грн.

В апреле 2025 года в НАБУ сообщили, что разоблачили хищения более 733 млн грн. "В течение 2022-2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило через закупку так называемых комплектов продуктов. Это предусматривало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные, вроде специй, желатина или ягод, заказывались изредка или никогда", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: из-за того, что продукты поставлялись комплектами, поставщики могли манипулировать ценами на отдельные составляющие. Ведь стоимость комплекта:

формировалась на основе всех наименований каталога;

составляла их среднюю стоимость.

Таким образом, резюмировали правоохранители, в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщики, "контролируемые одной владелицей", незаконно получили прибыль на более 733 млн грн. В дальнейшем часть этих средств была:

выведено под видом выплаты дивидендов;

предоставление возвратной финансовой помощи связанным компаниям.

"Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения отелей в Хорватии и другой недвижимости", – отметил Новиков.

Между тем, НАБУ/САП обнародовали прослушку, на которой зафиксировано, как в результате расследования фигуранты в панике опускали цены на продукты (включая яйца).

Отмечается, что даже поставленные по завышенным ценам продукты были изготовлены с нарушениями или несоблюдением нормативов, были ненадлежащего качества. Например, тушенку из говядины разбавляли более дешевой свининой, но сало частично заменяли жиром. Об этом свидетельствуют, в частности, данные прослушки, опубликованной НАБУ и САП.

Что известно о Глиняной

Глиняная построила целую систему заработка на госзакупках для армии. Одним из источников ее обогащения, по данным"Цензор.Нет", могли быть тендеры на воду, на которых стоимость литра составляла до 8,4-15 грн. При этом в 2023 году Минобороны купило воду напрямую у производителя "Оболонь" за 3,9 грн/л.

Кроме того, Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которые поставляют продукты Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года. Она лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы". Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт".

А в 2020 году она уже фигурировала в коррупционном скандале с Минюстом. Тогда ООО "Актив компани" начало участие в государственных закупках, но, не достигнув успеха, развернуло активную информационную кампанию против конкурентов с целью блокирования их работы.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Алексей Бакуменко подозревается в незаконном завладении государственным жильем. Он приватизировал квартиру стоимостью почти 4 млн грн.

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