Не только яйца по 17 грн: СМИ узнали, как скандальная поставщица Минобороны Глиняная наживалась на воде для военных

Украинка Татьяна Глиняная, скандально известная как поставщик продуктов питания для Вооруженных сил Украины, в том числе яиц по 17 грн, выстроила целую систему заработка на госзакупках для армии. Одним из источников ее обогащения могли быть тендеры на воду, где стоимость литра составляла до 8,4-15 грн в 2022 году. Для понимания: в 2023 году Минобороны купило воду напрямую у "Оболони" всего за 3,9 грн/л.

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Именно такие схемы позволили Глиняной стать владелицей четырех гостиниц на курорте в Хорватии, говорится в расследовании "Цензор.Нет". И немалую долю в этих схемах заняла именно продажа питьевой воды.

Дело в том, что из всего каталога Минобороны, в котором собраны наименования продуктов для военных, чаще всего используется в закупках лишь 26 пунктов. Активнее всего заказываются такие продукты:

консервы "Свинина тушеная" – 9,53%;

консервы "Говяжья тушеная высшего сорта" – 8,68%;

вода бутилированная – 5,78%.

Яйца же имеют долю около 1%. Поэтому простые расчеты показывают, что на воде можно было заработать значительно больше.

Так, отмечается, что по условиям тендеров на закупку питания для военных от 25 февраля 2022 года, стоимость воды от компании Глиняной "Премиум компани" составляла от 8,4 до 13 грн. А уже в апреле 2022 года цены этой фирмы и ее главного конкурента ООО "Военсервис волонтер" выросли до 15 грн.

"При этом условия указанных договоров предусматривали минимальное количество заказа – не менее 20 тонн воды на одну точку, что создало предпосылки для заказа военными частями с небольшим личным составом, по сути никому не нужной воды, но именно у этих поставщиков", – отмечается в расследовании. Соответственно, минимальный заказ при цене в 15 грн/л составлял 15 тыс. грн. И это только за воду.

Как подсчитали журналисты, все хорватские отели могти обойтись Глиняной в сумму около 100 млн долл., т.е. почти 4 млрд грн. Только за первые полгода 2023-го ООО Глиняной "Актив компани" осуществило поставки 50,9 млн комплектов продуктов для военных по цене 137,04 грн (согласно отчету Счетной палаты).

"Если учитывать, что цена суточного рациона (на 1 человека. – Ред.) в СБУ в этот период была 92,45 грн, а в Нацгвардии – 118,6, то заработок компании Глиняной по сравнению с ценой СБУ составил 2,2 млрд грн, а с ценой Нацгвардии – 0,9 млрд грн", – подсчитали расследовали.

Из этих расчетов они делают вывод, что Глиняная заработала на хорватские отели не за один год и не только на яйцах. Но источником ее баснословных доходов, вероятно, были именно коррупционные схемы Минобороны, которые как состояли из яиц по 17 грн и воды по 15 грн, отмечают журналисты.

"Доля воды в таких заработках была значительно больше, чем яиц. Но от этого всего схемы не становятся менее отвратительными. И будет очень странно, если за них будут отвечать только бывший замминистра Шаповалов (Вячеслав. – Ред.) и руководитель профильного департамента Хмельницкий (Богдан. – Ред.). Поставщики тоже заслуживают своих расследований", – подчеркивается в материале.

Показательно и то, что в последнем тендере про поставки на Львовщину "Гранд консалт" Глиняной уменьшил сумму на 50 млн грн. Общая цена лота по факту составила 229 млн грн за пайки по 108 грн каждый. И это при том, что по прямым договорам в начале 2023 года цена составляла 146 грн, а Глиняная заказывала экспертизу, чтобы доказать, что нужно платить вообще 156 грн.

"Возьмем летний лот – Житомирщина. Начальная цена торгов от Минобороны – 782,7 млн грн. Самая низкая цена предлагает РКГ (тоже группы Глиняной) – 563,8 млн грн. Но победу одерживает "Гранд консалт" с ценой 604,15 млн грн. Цена за паек в этом лоте составила 120 грн... Самый большой свой тендер на 1,22 млрд грн "Гранд консалт" даже через "Прозорро" выиграл с ценой 147 грн за паек. И это при том, что на торгах он сбросил 60 млн грн", – добавляют журналисты, чтобы проиллюстрировать общие объемы схемы.

Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которые поставляют продукты Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года. Она лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы". Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт".

Напомним, что ранее, в 2020 году, Татьяна Глиняная уже фигурировала в коррупционном скандале с Минюстом. Тогда ООО "Актив компани" начало участие в государственных закупках, но не достигнув успеха, развернуло активную информационную кампанию против конкурентов с целью блокирования их работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году журналисты опубликовали копию контракта Минобороны по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн за десяток вместо 70 грн. Цены на другие товары тоже были завышены в разы. В общей сложности речь шла о закупке более чем на 13 млрд грн. Эти данные позже подтвердила Государственная аудиторская служба.

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