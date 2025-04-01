Завладел квартирой за 4 миллиона гривен: генералу из ГУР грозит 15 лет тюрьмы, – журналист

Бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Алексей Бакуменко подозревается в незаконном завладении государственным жильем. Имея с женой и так две квартиры, он приватизировал квартиру стоимостью почти 4 млн гривен.

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Как сообщает журналист Олег Новиков, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже вручили генералу подозрение в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следователей, несмотря на то, что Бакуменко с женой имели две квартиры в Киеве, он просил предоставить ему служебное жилье.

Несмотря на развод в 2021 году, Бакуменко продолжал проживать с женой в одной квартире, а также подарил ей свою долю в другой квартире. В дальнейшем события разворачивались в хронологической последовательности:

13 февраля 2022 года Бакуменко подал обращение, чтобы стать на учет военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и попросил предоставить ему для проживания служебное жилье;

23 февраля просьба была удовлетворена – он получил квартиру рыночной стоимостью 3 835 152 грн ;

; в октябре генерал подал заявку на приватизацию служебной квартиры

4 ноября он получил свидетельство о праве собственности;

17 ноября квартира была окончательно приватизирована.

Учитывая это, генерал-майору Бакуменко объявили подозрение в завладении квартирой путем мошенничества, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УКУ), за что предусматривается санкция в виде лишения свободы на срок 12-15 лет. Также его подозревают в неподаче декларации за 2021 год в определенные сроки (ст. 366-3 УКУ). В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде залога размером 242 240 грн, генерал должен:

не отлучаться из Киева и области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с рядом лиц;

не посещать места, в которых расположены ГУР МО и подчинены ему в/ч;

сдать на хранение загранпаспорта.

В 2018 году Бакуменко в СМИ называли исполнительным директором ГУР Минобороны, а до этого он занимал там должность начальника 1 управления 4 департамента. Также он подавал декларацию как военно-воздушного атташе при посольстве Украины в Беларуси.

Ранее OBOZ.UA сообщал о конфискации у начальника одного из отделов столичной полиции квартиры в Киеве площадью 94,8 кв. м. Имя правоохранителя не называют, однако, по данным Новикова, речь идет о главе отдела контроля над оборотом оружия ГУ Национальной полиции Киева Юрии Нерухе.

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