Стоимость 1 кВт*ч выросла: какой тип зарядки электромобилей подорожал в Украине

В ноябре некоторые операторы зарядки электрокаров подняли цены на "скорую" зарядку (по сравнению с октябрем). При этом тарифы на "медленные" порты в большинстве своем остались без существенных изменений. В целом же, стоимость зарядки на украинских электрозарядных станциях (ЭЗС) зависит как от самой станции, так и типа зарядки. Так, цены медленной зарядки находятся в диапазоне от 12,49 до 14,99 грн за 1 кВт*ч. Стоимость "быстрой" зарядки выше – от 15,99 до 17,99 за 1 кВт*ч.

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Об этом сообщили в Институте исследования авторынка. Там отметили: при среднем потреблении 20 кВт*ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 355 грн.

"В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы. Это следует уточнять у соответствующих операторов ЭЗС", – говорится в сообщении.

Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В то же время, в начале текущей недели (25 ноября – 1 декабря) бензин А-95 в Украине стоил средние 55,66 грн/л. При этом по ожиданиям, в ближайшие дни цены на ресурс не претерпят изменений.

Дело в том, что АЗС будут пытаться увеличить объемы реализации топлива. И таким образом аккумулировать средства до конца года, когда акцизы на бензин вырастут с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна.

При этом само повышение акцизов приведет к удорожанию самого бензина. Ожидается, что это произойдет уже после Нового года.

"Сети АЗС пытаются аккумулировать значительные средства, чтобы закупить максимальное количество более дешевого ресурса перед повышением акциза. После 1 января топливо подорожает, поэтому это окупится. Тем более относительно низкая цена на нефть позволяет делать щедрые скидки", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В то же время, подчеркнул он, помимо скидок, трейдеры могут усилить свои программы с топливными карточками и талонами, "которые являются для них неплохим инструментом привлечения средств от покупателей". Кроме того, отметил Леушкин, в течение всей недели сети будут анонсировать скидки в "черную пятницу" (29 ноября) – и попытаются таким образом перетянуть к себе как можно больше клиентов.

В целом же, резюмировал он, в течение следующей недели цены на топливо на АЗС будут оставаться неизменными. Однако акционные предложения позволят водителям заправиться с выгодой для себя.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на АЗС ряда областей украинцам вместо бензина продавали фальсификат. В частности, реализация осуществлялась через заправки Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей – с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

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