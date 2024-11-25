Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: украинцам рассказали, чего ожидать

За выходные украинские АЗС не поменяли цены на бензин А-95 – в понедельник 25 ноября они продают его в среднем по 55,66 грн/л, что соответствует цене пятницы 22 ноября. В целом же, по ожиданиям, в ближайшую неделю (заканчивается 1 декабря) стоимость бензина в Украине не претерпит изменений.

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Об общей ситуации на рынке говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что АЗС будут пытаться увеличить объемы реализации топлива – и таким образом аккумулировать средства до конца года, когда акцизы на бензин вырастут с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна.

При этом подчеркивается: повышение акцизов приведет к удорожанию самого бензина. Ожидается, что это произойдет уже после Нового года.

"Сети АЗС пытаются аккумулировать значительные средства, чтобы закупить максимальное количество более дешевого ресурса перед повышением акциза. После 1 января топливо подорожает, поэтому это окупится. Тем более относительно низкая цена на нефть позволяет делать щедрые скидки", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В то же время, подчеркнул он, помимо скидок, трейдеры могут усилить свои программы с топливными карточками и талонами, "которые являются для них неплохим инструментом привлечения средств от покупателей". Кроме того, отметил Леушкин, в течение всей недели сети будут анонсировать скидки в "черную пятницу" (29 ноября) – и попытаются таким образом перетянуть к себе как можно больше клиентов.

В целом же, резюмировал он, в течение следующей недели цены на топливо на АЗС будут оставаться неизменными. Однако акционные предложения позволят водителям заправиться с выгодой для себя.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 25 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,66 грн/л, что соответствует предыдущему показателю (22 ноября). Впрочем, на этом уровне цена ресурса находится уже довольно продолжительное время: последний раз дороже средних 55,67 грн/л бензин стоил 14 ноября – всего на 2 коп. больше, 55,69 грн/л.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

Укр-Петроль – 53,03 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Параллель – 57,66 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на АЗС ряда областей украинцам вместо бензина продавали фальсификат. В частности, реализация осуществлялась через заправки Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей – с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

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